Full Valentine Week List 2026: वैलेंटाइन वीक शुरू होने से पहले…जानिए रोज डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे की सही तारीख

Valentine Week special days list|फोटो सोर्स – Freepik
Full Valentine Week List 2026: वैलेंटाइन वीक हर साल प्यार करने वालों और रोमांटिक दिलों के लिए खास होता है।इस हफ्ते में सिर्फ प्यार का जश्न नहीं, बल्कि प्रियजन के साथ यादगार लम्हें भी बनते हैं।रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, Promise डे, Hug डे, Kiss डे और Valentine’s Day हर दिन का अलग महत्व होता है।2026 में वैलेंटाइन वीक की सही तारीखें जानना प्रेमियों के लिए जरूरी है, ताकि हर दिन खास बनाया जा सके।इस आर्टिकल में हम पूरी डेट्स, हर दिन का महत्व बताएंगे, ताकि आपका प्यार भरा हफ्ता यादगार बने।
|दिन
|तारीख 2026
|खास दिन
|शुक्रवार
|7 फरवरी 2026
|रोज डे
|शनिवार
|8 फरवरी 2026
|प्रपोज डे
|रविवार
|9 फरवरी 2026
|चॉकलेट डे
|सोमवार
|10 फरवरी 2026
|टेडी डे
|मंगलवार
|11 फरवरी 2026
|प्रॉमिस डे
|बुधवार
|12 फरवरी 2026
|हग डे
|गुरुवार
|13 फरवरी 2026
|किस डे
|शुक्रवार
|14 फरवरी 2026
|वैलेंटाइन डे
वैलेंटाइन वीक की पहली सुबह गुलाबों की खुशबू के साथ शुरू होती है। इस दिन लोग अपने जज्बात गुलाब के जरिए बयां करते हैं।लाल गुलाब गहरे प्यार का प्रतीक होता है, पीला दोस्ती का और सफेद गुलाब शांति व सम्मान को दर्शाता है। एक छोटा-सा गुलाब भी रिश्ते में बड़ी मुस्कान ला सकता है।
अगर दिल में कोई बात लंबे समय से दबाकर रखी है, तो प्रपोज डे उससे बेहतर मौका नहीं देता। इस दिन लोग अपने खास इंसान के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं और रिश्ते को एक नया नाम देते हैं।
प्यार में मिठास घोलने का दिन। चॉकलेट डे पर पार्टनर्स एक-दूसरे को उनकी पसंदीदा चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। माना जाता है कि चॉकलेट न सिर्फ मूड अच्छा करती है, बल्कि रिश्तों में आई कड़वाहट को भी कम कर देती है।
टेडी डे मासूमियत और अपनापन दर्शाता है। एक प्यारा-सा टेडी बियर यह एहसास दिलाता है कि जब आप साथ न हों, तब भी आपकी यादें सामने वाले के पास हैं।
सिर्फ गिफ्ट्स नहीं, रिश्ते वादों से चलते हैं। इस दिन कपल्स एक-दूसरे से ईमानदारी, भरोसे और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा करते हैं। यही वादे रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं।
एक सच्ची झप्पी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। हग डे प्यार, सुरक्षा और अपनापन जताने का दिन है। यह दिलों की दूरी को कम कर देता है।
वैलेंटाइन डे से ठीक पहले आने वाला किस डे प्यार को जताने का बेहद खास तरीका है। यह दिन भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव को और गहरा करता है।
वैलेंटाइन वीक का सबसे खास दिन। इस दिन लोग अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं, डेट पर जाते हैं, सरप्राइज प्लान करते हैं और अपने प्यार का जश्न मनाते हैं। यह दिन याद दिलाता है कि प्यार हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य