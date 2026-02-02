Vitamin D Foods: क्या आपका मूड भी बार-बार खराब होता है? आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

Vitamin D Foods: आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम अक्सर खुद को थका हुआ और उदास महसूस करते हैं। हमें लगता है कि काम का प्रेशर है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, ये आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी का बड़ा संकेत है। वह कहती हैं कि सनशाइन विटामिन की कमी न सिर्फ आपकी हड्डियों को कमजोर करती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी थका देती है और तनाव बढ़ाती है। अगर आप धूप में नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपनी रसोई में मौजूद इन 5 चीजों से आप इस कमी को दूर कर खुद को एनर्जेटिक बना सकते हैं।