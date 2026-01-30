Vitamin D: कहीं आपका शरीर भी तो नहीं हो रहा है बॉडी क्रैश का शिकार! अभी जानें इस विटामिन का जादू

विटामिन D का मुख्य काम शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण (Absorption) को नियंत्रित करना है। लेकिन इसका एक और बड़ा काम ऊर्जा बनाए रखना भी है। विटामिन D हमारी कोशिकाओं के उस हिस्से को शक्ति देता है जिसे 'माइटोकॉन्ड्रिया' कहते हैं। यह शरीर का पावरहाउस है जो ऊर्जा बनाता है। यदि विटामिन D कम है, तो यह पावरहाउस ठीक से काम नहीं करता और शरीर जल्दी थक जाता है।