Moringa Pads: पीरियड्स में इंफेक्शन से बचाएगा मोरिंगा वाला सैनिटरी पैड? जानिए क्यों गायनेकोलॉजिस्ट इसे बता रहे हैं गेमचेंजर

दिल्ली के क्लाउड नाइन हॉस्पिटल की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ऋचा सिंघल बताती हैं कि सैनिटरी पैड का ऊपरी हिस्सा कई दिनों तक शरीर की बेहद नाजुक त्वचा के संपर्क में रहता है। अगर पैड की क्वालिटी ठीक न हो, तो जलन और इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। उनके मुताबिक, मोरिंगा को पैड की सामग्री में शामिल करने से बैक्टीरिया की बढ़त कम हो सकती है और UTI जैसे इंफेक्शन से बचाव में मदद मिलती है।