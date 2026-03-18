Coconut Water Side Effects: सेहतमंद समझकर कहीं आप भी तो ज्यादा नहीं पी रहे नारियल पानी? जानें कितना पीना है सही

Coconut Water Side Effects (photo- gemini ai)
Coconut Water Side Effects: गर्मियों में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, लोग ठंडक पाने और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी पीना पसंद करते हैं। यह एक नेचुरल ड्रिंक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इसे हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मात्रा में नारियल पानी पीना नुकसान भी कर सकता है?
नारियल पानी में करीब 95% पानी होता है और इसमें पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। यह शरीर में पानी की कमी पूरी करने, थकान दूर करने और हल्की डिहाइड्रेशन में मदद करता है। इसी वजह से लोग इसे सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय बेहतर विकल्प मानते हैं।
पोटैशियम बढ़ने का खतरा- नारियल पानी में पोटैशियम काफी ज्यादा होता है। अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में पीते हैं, तो खून में पोटैशियम का लेवल बढ़ सकता है, जिसे हाइपरकलेमिया कहते हैं। इससे मांसपेशियों में कमजोरी, दिल की धड़कन अनियमित होना और गंभीर मामलों में दिल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।
जरूरत से ज्यादा नारियल पानी पीने से पेट खराब हो सकता है। दस्त (डायरिया), पेट फूलना, ऐंठन यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ज्यादा मात्रा में पचने में दिक्कत करते हैं। ब्लड प्रेशर कम होना- नारियल पानी में पोटैशियम ज्यादा और सोडियम कम होता है। ज्यादा पीने पर शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे चक्कर आना और ब्लड प्रेशर लो होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इन लोगों में ज्यादा नारियल पानी पीने से जोखिम और बढ़ सकता है।
हल्की डिहाइड्रेशन में यह मददगार है, लेकिन ज्यादा गंभीर स्थिति में सिर्फ नारियल पानी काफी नहीं होता। ऐसे मामलों में ORS (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) ज्यादा असरदार होता है क्योंकि उसमें सही मात्रा में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 1-2 गिलास नारियल पानी पर्याप्त माना जाता है। एक साथ बहुत ज्यादा पीने से बचना चाहिए। नारियल पानी पीना अच्छा है, लेकिन इसे ही हाइड्रेशन का एकमात्र साधन न बनाएं। सादा पानी भी बराबर मात्रा में पिएं और शरीर के संकेतों को समझें। नारियल पानी एक हेल्दी और ताजगी देने वाला ड्रिंक है, लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इसकी भी एक लिमिट होती है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखें और जरूरत के हिसाब से ही इसका सेवन करें।
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