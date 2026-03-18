Coconut Water Side Effects: सेहतमंद समझकर कहीं आप भी तो ज्यादा नहीं पी रहे नारियल पानी? जानें कितना पीना है सही

एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 1-2 गिलास नारियल पानी पर्याप्त माना जाता है। एक साथ बहुत ज्यादा पीने से बचना चाहिए। नारियल पानी पीना अच्छा है, लेकिन इसे ही हाइड्रेशन का एकमात्र साधन न बनाएं। सादा पानी भी बराबर मात्रा में पिएं और शरीर के संकेतों को समझें। नारियल पानी एक हेल्दी और ताजगी देने वाला ड्रिंक है, लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इसकी भी एक लिमिट होती है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखें और जरूरत के हिसाब से ही इसका सेवन करें।