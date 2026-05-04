4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

आलू खाने से क्या सच में हार्ट अटैक आता है? विशेषज्ञ की इस चेतावनी को न करें नजरअंदाज

Potatoes Side Effects: आलू जिसे हम हर सब्जी की जान मानते हैं, आयुर्वेद के अनुसार उसे रोजाना खाना सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। 'चरक संहिता' में इसे सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी गई है, क्योंकि आज की सुस्त जीवनशैली में यह मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बन रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

May 04, 2026

Potatoes Side Effects

Potatoes Side Effects (Image- gemini)

Potatoes Side Effects: अक्सर कहा जाता है कि आलू हर सब्जी का राजा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही राजा आपकी सेहत का दुश्मन भी बन सकता है? आधुनिक विज्ञान आज जिन लाइफस्टाइल बिमारियों से लड़ रहा है, उनके बारे में हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में सदियों पहले ही बता दिया गया था। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में आलू को आलुकम कहा गया है और इसे आहिततम यानी नियमित रूप से न खाने योग्य भोजन की श्रेणी में रखा गया है। आइए डॉक्टर रणजीत शर्मा (आयुर्वेद विशेषज्ञ) से जानते हैं क्यों आलू सेहत के लिए खतरनाक है।

आयुर्वेद ने क्यों दी थी चेतावनी?

प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, आलू शरीर में भारीपन और दोषों का असंतुलन पैदा करता है। जब हम बिना किसी शारीरिक मेहनत के रोजाना आलू का सेवन करते हैं, तो यह शरीर में जमा होने लगता है और खून में शुगर की मात्रा को अनियंत्रित कर देता है।

आज की जीवनशैली और आलू का जहर

पुराने जमाने में लोग बहुत शारीरिक श्रम करते थे, इसलिए उन्हें आलू से ऊर्जा मिलती थी। लेकिन आज हम घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। ऐसे में आलू का स्टार्च शरीर में पच नहीं पाता और यह मोटापा, PCOD और डायबिटीज जैसी गंभीर बिमारियों को दावत देता है।

क्या आलू सीधे हार्ट अटैक का कारण है?

सीधे तौर पर यह कहना कि आलू खाने से हार्ट अटैक आता है पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन इसका अत्यधिक और गलत तरीके से सेवन जोखिम को जरूर बढ़ा देता है। आलू में मौजूद उच्च स्टार्च ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है, जो लंबे समय में धमनियों (arteries) को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है?

आजकल घर-घर में बढ़ते शुगर के मरीज और बढ़ता वजन क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? आयुर्वेद मानता है कि गलत खान-पान ही बीमारियों की जड़ है। आलू का अधिक उपयोग शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे दिल पर भी बुरा असर पड़ता है और इन खतरनाक बिमारियों का खतरा बढ़ता है,
1. मोटापा (Obesity)।
2. डायबिटीज (Diabetes)।
3. PCOD और हार्मोनल असंतुलन।
4. हृदय रोग (Heart Disease)।

बचाव के आसान तरीके

  • आलू को रोज की डाइट से हटाकर हफ्ते में एक या दो बार तक सीमित करें।
  • आलू को तलने के बजाय उबालकर या अन्य हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं।
  • अगर आप आलू के शौकीन हैं, तो पैदल चलना या व्यायाम करना शुरू करें ताकि वह ऊर्जा शरीर में चर्बी न बने।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

दही खाने से Heart Attack आता है! अभी जानें विशेषज्ञ के इस दावे का पूरा सच
स्वास्थ्य
Heart Attack Cause

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

04 May 2026 02:26 pm

Hindi News / Health / आलू खाने से क्या सच में हार्ट अटैक आता है? विशेषज्ञ की इस चेतावनी को न करें नजरअंदाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या मां के झुकने या भारी वजन उठाने से बच्चे के गले में नाल फंसती है? डॉक्टर से जानें सच्चाई!

Umbilical Cord Around Neck Causes
स्वास्थ्य

भूलकर भी न करें ये गलती! बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेने से हो सकता है कैंसर

Cancer Cause
स्वास्थ्य

चूहों से फैलने वाले इस वायरस ने ली 3 की जान! भूलकर भी इग्नोर न करें ये शुरुआती संकेत

Hantavirus Outbreak 2026
स्वास्थ्य

2026 की इस नई बीमारी से अचानक आ रहे हैं हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया क्यों मौके पर ही हो रही मौत!

2026 New Disease
स्वास्थ्य

आंखों में गिर गया है फिनाइल? तो घबराएं नहीं, रोशनी बचाने के लिए करें ये 5 काम!

Eye Injury First Aid
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.