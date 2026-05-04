आलू खाने से क्या सच में हार्ट अटैक आता है? विशेषज्ञ की इस चेतावनी को न करें नजरअंदाज

Potatoes Side Effects: अक्सर कहा जाता है कि आलू हर सब्जी का राजा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही राजा आपकी सेहत का दुश्मन भी बन सकता है? आधुनिक विज्ञान आज जिन लाइफस्टाइल बिमारियों से लड़ रहा है, उनके बारे में हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में सदियों पहले ही बता दिया गया था। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में आलू को आलुकम कहा गया है और इसे आहिततम यानी नियमित रूप से न खाने योग्य भोजन की श्रेणी में रखा गया है। आइए डॉक्टर रणजीत शर्मा (आयुर्वेद विशेषज्ञ) से जानते हैं क्यों आलू सेहत के लिए खतरनाक है।