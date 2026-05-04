आलू खाने से क्या सच में हार्ट अटैक आता है? विशेषज्ञ की इस चेतावनी को न करें नजरअंदाज

Potatoes Side Effects (Image- gemini)
Potatoes Side Effects: अक्सर कहा जाता है कि आलू हर सब्जी का राजा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही राजा आपकी सेहत का दुश्मन भी बन सकता है? आधुनिक विज्ञान आज जिन लाइफस्टाइल बिमारियों से लड़ रहा है, उनके बारे में हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में सदियों पहले ही बता दिया गया था। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में आलू को आलुकम कहा गया है और इसे आहिततम यानी नियमित रूप से न खाने योग्य भोजन की श्रेणी में रखा गया है। आइए डॉक्टर रणजीत शर्मा (आयुर्वेद विशेषज्ञ) से जानते हैं क्यों आलू सेहत के लिए खतरनाक है।
प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, आलू शरीर में भारीपन और दोषों का असंतुलन पैदा करता है। जब हम बिना किसी शारीरिक मेहनत के रोजाना आलू का सेवन करते हैं, तो यह शरीर में जमा होने लगता है और खून में शुगर की मात्रा को अनियंत्रित कर देता है।
पुराने जमाने में लोग बहुत शारीरिक श्रम करते थे, इसलिए उन्हें आलू से ऊर्जा मिलती थी। लेकिन आज हम घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। ऐसे में आलू का स्टार्च शरीर में पच नहीं पाता और यह मोटापा, PCOD और डायबिटीज जैसी गंभीर बिमारियों को दावत देता है।
सीधे तौर पर यह कहना कि आलू खाने से हार्ट अटैक आता है पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन इसका अत्यधिक और गलत तरीके से सेवन जोखिम को जरूर बढ़ा देता है। आलू में मौजूद उच्च स्टार्च ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है, जो लंबे समय में धमनियों (arteries) को नुकसान पहुंचा सकता है।
आजकल घर-घर में बढ़ते शुगर के मरीज और बढ़ता वजन क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? आयुर्वेद मानता है कि गलत खान-पान ही बीमारियों की जड़ है। आलू का अधिक उपयोग शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे दिल पर भी बुरा असर पड़ता है और इन खतरनाक बिमारियों का खतरा बढ़ता है,
1. मोटापा (Obesity)।
2. डायबिटीज (Diabetes)।
3. PCOD और हार्मोनल असंतुलन।
4. हृदय रोग (Heart Disease)।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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