Hot Flashes Menopause: मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस को न करें नजरअंदाज, दिल की बीमारी का हो सकता है संकेत

हॉट फ्लैशेस के इलाज के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। लाइफस्टाइल और हेल्थ चेकअप के जरिए दिल से जुड़े जोखिमों को कंट्रोल करना और जरूरत पड़ने पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) लेना। सबसे जरूरी है कि महिलाएं अपने लक्षणों को नजरअंदाज न करें। हॉट फ्लैशेस सिर्फ एक सामान्य परेशानी नहीं, बल्कि शरीर का एक संकेत भी हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इसलिए समय रहते सही सलाह और इलाज लेना बेहद जरूरी है।