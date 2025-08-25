Periods Delaying Pills: पीरियड्स मिस की दवा से महिला की मौत! जानिए कितना खतरनाक है ये

Periods Delaying Pills: जिंदगी की भाग-दौड़ में महिलाओं को कई ऐसे इवेंट्स और मजबूरियां होती हैं जिसमें महिलाओं को पीरियड्स का समय आगे-पीछे हो जाता है। चाहे वह शादी का मौका हो, वक्त का मजा लेने का हो, यहां कई एक्साम, पूजा-पार्ट आदि। ऐसे में महिलाएं पीरियड्स को जल्दी या लेट करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के पिल्स ले लेती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है?



हाल ही में सामने आई एक घटना ने इस चिंता को और भी गंभीर बना दिया है। एक 18 साल की लड़की ने अपनी पीरियड शुरू कराने के लिए हार्मोनल दवाएं ले लीं। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ घंटों में उसकी तबियत बिगड़ने लगी। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे बाइरन थ्रोम्बोसिस (Deep Vein Thrombosis – DVT) हो गया है, जिससे उसकी मौत हो गई।