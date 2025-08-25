Patrika LogoSwitch to English

Periods Delaying Pills: पीरियड्स मिस की दवा से महिला की मौत! जानिए कितना खतरनाक है ये

Periods Delaying Pills: महिलाएं पीरियड्स को जल्दी या लेट करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के पिल्स ले लेती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है?हाल ही में सामने आई एक घटना ने इस चिंता को और भी गंभीर बना दिया है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 25, 2025

Period,Period delay pills,Period delay pills side effects, pills danger,
Hormonal Pills Danger फोटो सोर्स – Freepik

Periods Delaying Pills: जिंदगी की भाग-दौड़ में महिलाओं को कई ऐसे इवेंट्स और मजबूरियां होती हैं जिसमें महिलाओं को पीरियड्स का समय आगे-पीछे हो जाता है। चाहे वह शादी का मौका हो, वक्त का मजा लेने का हो, यहां कई एक्साम, पूजा-पार्ट आदि। ऐसे में महिलाएं पीरियड्स को जल्दी या लेट करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के पिल्स ले लेती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है?

हाल ही में सामने आई एक घटना ने इस चिंता को और भी गंभीर बना दिया है। एक 18 साल की लड़की ने अपनी पीरियड शुरू कराने के लिए हार्मोनल दवाएं ले लीं। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ घंटों में उसकी तबियत बिगड़ने लगी। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे बाइरन थ्रोम्बोसिस (Deep Vein Thrombosis – DVT) हो गया है, जिससे उसकी मौत हो गई।

जानिए DVT क्या है?

डीवीटी (Deep Vein Thrombosis) तब होता है जब शरीर की गहरी नसों, खासकर पैरों में, खून का थक्का (ब्लड क्लॉट) बन जाता है। इसके शुरुआती लक्षणों में पैरों में दर्द, सूजन और भारीपन महसूस होना शामिल है। यदि समय रहते इलाज न मिले, तो यह ब्लड क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण बन सकता है, जो जानलेवा स्थिति होती है।पीरियड्स को टालने या जल्दी लाने के लिए ली जाने वाली हार्मोनल गोलियों में मौजूद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन खून को गाढ़ा करने में भूमिका निभा सकते हैं।

नेशनल मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहते हैं?

नेशनल मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीरियड्स को रोकना या शिफ्ट करना हमेशा गलत नहीं है। कई बार यह जरूरत भी बन सकती है, जैसे गंभीर पीरियड पेन, एंडोमेट्रियोसिस जैसी मेडिकल कंडीशन्स में। लेकिन इसके लिए सही जानकारी, डॉक्टर की गाइडेंस और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि पीरियड्स रोकने की दवाओं को "अननेचुरल" या "खतरनाक" समझना भी गलत है, लेकिन इन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन, सिर्फ सुविधा के लिए बार-बार लेना, आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

महिलाओं को क्या करना चाहिए?

  • खुद से दवा लेने के बजाय गाइनोकॉलजिस्ट से सलाह लें।
  • अगर डॉक्टर दवा लिखते हैं, तो उसकी सही डोज और टाइमिंग फॉलो करें।
  • अपने मेडिकल हिस्ट्री (ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायरॉयड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्लॉटिंग) डॉक्टर को जरूर बताएं।
  • अगर दवा लेने के दौरान अचानक सांस फूलना, पैर में सूजन या सीने में दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

