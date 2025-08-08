Breastfeeding Mothers: ब्रेस्टफीडिंग मां की थाली में जरूर होने चाहिए ये सुपरफूड्स, जच्चा-बच्चा दोनों के लिए फायदेमंद

Food For Breastfeeding Mothers: मां बनने के बाद बच्चे के पोषण की पहली और सबसे जरूरी चीज होती है मां का दूध। लेकिन सही पोषण केवल बच्चे के लिए नहीं, बल्कि मां के लिए भी अहम होता है, जिससे दूध पर्याप्त मात्रा और पोषण से भरपूर हो। ब्रेस्टफीडिंग के दौरान मां के शरीर में कई शारीरिक और हार्मोनल बदलाव होते हैं। इसलिए इस समय उसकी डाइट में कुछ ऐसे पोषण से भरपूर सुपरफूड्स शामिल होने चाहिए जो बच्चे और मां दोनों के लिए सेहतमंद हों। सही पोषण बच्चों की ग्रोथ और मां की रिकवरी को भी बेहतर बनाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स जो हर ब्रेस्टफीडिंग मां की थाली में जरूर होने चाहिए।