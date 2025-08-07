7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Stevia Cure Cancer: मीठे से होगा कैंसर का इलाज? जानें क्या कहती है नई स्टडी

Stevia Cure Cancer: नई रिसर्च में पाया गया है कि मीठे के लिए इस्तेमाल होने वाला शुगर सब्स्टीट्यूट स्टीविया से पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज किया जा सकता है। यह रिसर्च 26 मार्च 2025 को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस में छपी है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 07, 2025

Stevia Cure Cancer
Stevia Cure Cancer (Photo- freepik)

Stevia Cure Cancer: आजकल लोग फिट रहने के लिए शुगर के हेल्दी ऑप्शन स्टेविया का काफी यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब स्टेविया से जुड़ी एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह न सिर्फ मीठा है, बल्कि कैंसर से लड़ने में भी काफी मदद करता है।

दरअसल, जापान की हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब स्टेविया के पत्तों के अर्क को कुछ खास बैक्टीरिया से फरमेंट किया गया, तो उसमें कैंसर कोशिकाओं को रोकने की ताकत देखी गई। यह रिसर्च 26 मार्च 2025 को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस में छपी है।

ये भी पढ़ें

Early Cancer Warning Signs: कैंसर की शुरुआत में दिखते हैं ये 5 संकेत, जल्दी पहचान से बच सकती है जान
स्वास्थ्य
Early Cancer Warning Signs

रिसर्च में क्या निकला?

वैज्ञानिकों ने यह पाया कि फरमेंटेड स्टेविया एक्सट्रैक्ट में एंटीऑक्सिडेंट गुण बहुत ज्यादा थे और यह लैब में पैंक्रियाटिक कैंसर की कोशिकाओं पर असर डाल रहा था। यानी ये कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह असर सिर्फ फरमेंट किए गए अर्क में देखा गया, ना कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्टेविया में।

डॉक्टरों की क्या राय है?

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के पैंक्रियाटिक कैंसर सेंटर के डॉक्टर पॉल ओबर्स्टीन ने बताया कि यह रिसर्च बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक प्राकृतिक चीज को इस तरह बदला गया है कि वो कैंसर कोशिकाओं को रोक सके। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह अभी इंसानों पर टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसे इलाज मानना अभी जल्दी होगा।

ये भी पढ़ें

Cancer Treatment: कैंसर मरीजों ने रेडियो और कीमो थैरेपी से बचने का खोजा रास्ता, 5 साल में बढ़े तीन गुना मरीज
जयपुर
cancer patient

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Healthy Lifestyle

Updated on:

07 Aug 2025 04:46 pm

Published on:

07 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Health / Stevia Cure Cancer: मीठे से होगा कैंसर का इलाज? जानें क्या कहती है नई स्टडी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.