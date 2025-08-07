Stevia Cure Cancer: मीठे से होगा कैंसर का इलाज? जानें क्या कहती है नई स्टडी

वैज्ञानिकों ने यह पाया कि फरमेंटेड स्टेविया एक्सट्रैक्ट में एंटीऑक्सिडेंट गुण बहुत ज्यादा थे और यह लैब में पैंक्रियाटिक कैंसर की कोशिकाओं पर असर डाल रहा था। यानी ये कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह असर सिर्फ फरमेंट किए गए अर्क में देखा गया, ना कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्टेविया में।