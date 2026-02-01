Union Budget 2026: ये 17 दवाएं हो गईं टैक्स फ्री! बजट 2026 में सरकार ने इन 7 दुर्लभ रोगों के इलाज पर दी भारी छूट

हेल्थ के नजरिए से एक और बड़ा फैसला यह है कि सरकार ने 7 और दुर्लभ बीमारियों (Rare Diseases) को ड्यूटी छूट की सूची में शामिल किया है। अब इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और स्पेशल मेडिकल फूड कम कीमत पर मिल सकेंगे। इससे रेयर डिजीज से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।