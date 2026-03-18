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Kaner ka Fal : कनेर का फल सच में इतना जहरीला होता है? खाने से 3 बच्चियों की मौत, डॉक्टर का क्या कहना

Kaner ka Fal Poisonous : कनेर का पेड़ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इसके पीले फूल हम घर पर पूजा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पर, जनवरी 2026 में वाराणसी में इस फल को खाने से 3 मासूम मर गए थे। डॉ. बीपीएस त्यागी ने बताया है कि कनेर का फल कितना जहरीला होता है या नहीं?

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भारत

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Ravi Gupta

Mar 18, 2026

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Kaner ka Fal Photo - Patrika

Kaner ka Fal Poisonous : कनेर का पेड़ आपको गली-मुहल्ले या सड़के के किनारे देखने को मिल जाता है। ये पीले फूल हम घर पर पूजा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पर, जनवरी 2026 में वाराणसी में इस फल को खाने से 3 मासूम मर गए थे। इसके बाद इस फूल और फल को लेकर एरिया में खौफ था। डॉ. (प्रो.) बीपीएस त्यागी ने बताया है कि कनेर का फल कितना जहरीला होता है या नहीं?

केस : कनेर के फल से 3 मासूमों की मौत!

कनेर के फल को खाने से मौत का मामला करधना गांव निवासी मिथिलेश की बेटी हर्षिता, अंशिका और गांव के ही मनीष की चार साल की बेटी नैंसी का था। जो खेलते-खेलते इस फल को खा ली और और जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उनको अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।

VIDEO : कनेर का फल कितना जहरीला

कई बच्चे इस फल और फूल को खाते भी हैं। जबकि, ये फूल वाकई ज्यादा घातक और जहरीला होता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इसे 'धीमा जहर' मानते हैं। इसके पीछे का कारण भी है जिसको समझने की जरुरत है।

कनेर के फल और बीजों में 'थेवेटिन' (Thevetin) और 'पेरुवोसॉइड' (Peruvoside) जैसे शक्तिशाली रसायन पाए जाते हैं। ये सीधे तौर पर इंसान के हृदय (Heart) पर हमला करते हैं। अगर कोई इसका सेवन कर ले तो यह धड़कन की लय (Rhythm) को बिगाड़ देता है, जिससे 'हार्ट ब्लॉक' या 'कार्डियक अरेस्ट' हो सकता है।

'सुसाइड फ्रूट' के नाम से जाना जाता है

इसके बीज का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कनेर के एक फल के अंदर मौजूद एक या दो बीज ही किसी वयस्क इंसान की जान लेने के लिए काफी होते हैं। अगर कोई खा ले तो कुछ घंटों में मर सकता है। इसलिए, इसे 'सुसाइड फ्रूट' के नाम से भी जाना जाता है।

शरीर पर कनेर के फल के तत्काल प्रभाव

  • पेट में तेज दर्द और उल्टी
  • चक्कर आना और सुस्ती
  • ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना
  • धड़कन का धीमा होना

Kaner ka fal Jahrila hota Hai | पूरा पेड़ ही जहरीला है

कनेर के बारे में यह बात कम ही लोग जानते हैं कि इनका दूध (Sap) त्वचा पर लगने से खुजली या जलन हो सकती है। यहां तक कि अगर आप इसकी लकड़ियों को जलाते हैं, तो उसके धुएं से भी सांस की तकलीफ और जहर फैलने का खतरा रहता है।

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Published on:

18 Mar 2026 05:10 pm

Hindi News / Health / Kaner ka Fal : कनेर का फल सच में इतना जहरीला होता है? खाने से 3 बच्चियों की मौत, डॉक्टर का क्या कहना

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