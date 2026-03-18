Kaner ka Fal : कनेर का फल सच में इतना जहरीला होता है? खाने से 3 बच्चियों की मौत, डॉक्टर का क्या कहना

Kaner ka Fal Poisonous : कनेर का पेड़ आपको गली-मुहल्ले या सड़के के किनारे देखने को मिल जाता है। ये पीले फूल हम घर पर पूजा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पर, जनवरी 2026 में वाराणसी में इस फल को खाने से 3 मासूम मर गए थे। इसके बाद इस फूल और फल को लेकर एरिया में खौफ था। डॉ. (प्रो.) बीपीएस त्यागी ने बताया है कि कनेर का फल कितना जहरीला होता है या नहीं?