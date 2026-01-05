कनेर के जहरीले फल का कहर, खेल-खेल में बच्चियों ने मुंह में डाला…तीन मासूम बच्चियों की मौत से कोहराम

जानकारी के मुताबिक सोमवार को करधना गांव निवासी मिथिलेश की बेटी हर्षिता, अंशिका और गांव के ही मनीष की चार साल की बेटी नैंसी खेल रही थी। तीनों फूल बीनते हुए कनेर के पेड़ के पास पहुंची और फूल के साथ कली भी तोड़ लिया, नासमझी में बच्चियों ने जहरीला फल खा लिया।कुछ ही देर बाद तीनों बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाने लगे, लेकिन चंद मिनट बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की।