वाराणसी

कनेर के जहरीले फल का कहर, खेल-खेल में बच्चियों ने मुंह में डाला…तीन मासूम बच्चियों की मौत से कोहराम

वाराणसी में सोमवार काफी खराब बीता, यहां एक गांव में आधा दर्जन लड़कियां बगीचे में कनेर का फूल तोड़ रही थी। इस बीच नासमझी में तीन बच्चियों ने कनेर के फल को खा लिया।

Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Jan 05, 2026

Varanasi, up news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मृत तीन मासूम

सोमवार को जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के करधना गांव में दर्दनाक घटना हो गई, यहां कनेर का फूल खाने से तीन मासूम बच्चियों की मौत हो गई। ये सभी बच्चियां खेल खेल में फूल तोड़ रहीं थीं और कलियां खा लीं। बच्चियां जब अपने घर पहुंची तो उन्हें उल्टी आने लगी, तबियत बिगड़ता देख परिजन घबरा गए। पूछने पर पता चला सभी कनेर के फूल खाई हैं।

अस्पताल ले जाने के पहले ही तीन बच्चियों की मौत

सभी उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे कि तीनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। इसमें दो सगी बहने और तीसरी सहेली थी। तीन बच्चियों की मौत से गांव में अफरा तफरी मच गई, परिजन भी दहाड़ मार रोने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, टीम ने अन्य बच्चियों की भी जांच की लेकिन उनकी रिपोर्ट सामान्य आई।

मरने वालों में दो सगी मासूम बहने, तीसरी भी गांव की ही निवासी

जानकारी के मुताबिक सोमवार को करधना गांव निवासी मिथिलेश की बेटी हर्षिता, अंशिका और गांव के ही मनीष की चार साल की बेटी नैंसी खेल रही थी। तीनों फूल बीनते हुए कनेर के पेड़ के पास पहुंची और फूल के साथ कली भी तोड़ लिया, नासमझी में बच्चियों ने जहरीला फल खा लिया।कुछ ही देर बाद तीनों बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाने लगे, लेकिन चंद मिनट बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की।

वैभव बांगर, एडिशनल डीसीपी

इसी बीच एसडीएम राजातालाब और एडिशनल डीसीपी वैभव बांगर भी वहां पहुंचे और घटना को लेकर लोगों से बात की। जब तक पुलिस पहुंची तब तक हर्षिता और अंशिका के परिजनों ने उनके शव का अंतिम संस्कार के रूप में जलप्रवाह कर दिया। नैंसी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोमती जोन के ACP वैभव बांगर ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी की कोई शिकायत नहीं की गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Jan 2026 10:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कनेर के जहरीले फल का कहर, खेल-खेल में बच्चियों ने मुंह में डाला…तीन मासूम बच्चियों की मौत से कोहराम

वाराणसी
