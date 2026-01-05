लालच वाली प्रार्थना सभा: हिंदू संगठनों में रोष, 10 नामजद सहित 60 पर मुकदमा, लगे आरोप

Religious conversion: उन्नाव में धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब जरूरतमंद लोगों को लालच देकर बुलाया गया। जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अनुमति पत्र माँगा, लेकिन नहीं दिया गया। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कहा कि पैसे का लालच देकर लोगों को बुलाया जाता है। धीरे-धीरे सोची-समझी साजिश रचकर धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। ईसाई मिशनरी को विदेश से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इधर थाना पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद सहित करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।