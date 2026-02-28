बाल खींचे, थप्पड़ मारे, दर्शन से रोका… काशी विश्वनाथ में पुलिस ने बटुक की पिटाई, महिला पत्रकार से भी की बदसलूकी

घटना के बाद बटुक ने खुद को संभाला, लेकिन उसे दोबारा लाइन में लगने नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद उसे बाबा के दर्शन नहीं करने दिए गए और बिना पूजा किए ही वापस लौटना पड़ा। बटुक के साथियों ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। इस दौरान लाइन में खड़ी कुछ महिला श्रद्धालुओं के साथ भी धक्का-मुक्की होने की बात कही जा रही है। शुक्रवार को रंगभरी एकादशी का बड़ा आयोजन था। परंपरा के अनुसार, भगवान शिव माता पार्वती के साथ पालकी में सवार होकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। इससे एक दिन पहले बाबा पालकी पर बैठकर मंदिर से करीब 500 मीटर दूर महंत आवास गए थे, जिसे गौना की रस्म कहा जाता है। अगले दिन बाबा के लौटने पर पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल रहा।