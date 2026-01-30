Human Lifespan Research: अब इंसान जिएगा 150 साल? एंटी-एजिंग टेक्नोलॉजी से बदल सकता है भविष्य

Human Lifespan Research: क्या कोई इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है और वो भी अच्छी सेहत के साथ? यह सवाल आजकल वैज्ञानिकों के बीच खूब चर्चा में है। मशहूर साइंस जर्नल Nature ने इसे एक तरह से कल्पना जैसी बात बताया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान लंबी उम्र की दिशा में एक बड़े वैज्ञानिक बदलाव के करीब है। लेकिन असली चिंता यह है कि इतनी लंबी जिंदगी में सेहत और आजादी बनी रहेगी या नहीं।