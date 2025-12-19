ये आदमी हो जाएगा 2039 में अमर? लैब में तैयार हो रही “टेक्नोलॉजी”, हर साल 17 करोड़ रुपए खर्च

ब्रायन जॉनसन के जीवन का लक्ष्य है- अमरता प्राप्त करना। इसलिए वो सोशल मीडिया X पर लिखे हैं "मृत्यु पर विजय प्राप्त करना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।" बता दें, ब्रायन जॉनसन उम्र घटाने की तकनीकों को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। ब्रायन कहते हैं कि अमर होना असंभव जैसा नहीं है। और ना ही ये कोई चमत्कार है, क्योंकि प्रकृति इसे पहले ही कर चुकी है। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। इसे हल किया जा सकता है।