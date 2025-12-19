19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

ये आदमी हो जाएगा 2039 में अमर? लैब में तैयार हो रही "टेक्नोलॉजी", हर साल 17 करोड़ रुपए खर्च

Bryan Johnson Latest News : अरबपति अमेरिकन शख्स ब्रायन जॉनसन हर साल 17 करोड़ रुपए अमर बनने के लिए खर्च कर रहा है। एक बार फिर दावा किया है कि वो 2039 तक अमर हो जाएगा। आइए, ब्रायन जॉनसन के बारे में खास बातों को जानते हैं।

भारत

image

Ravi Gupta

Dec 19, 2025

Bryan Johnson before and after, Bryan Johnson look viral, Bryan Johnson immortal, Bryan Johnson Amar by 2039,

ब्रायन जॉनसन की फाइल फोटो | Photo - Bryan Johnson/X

Bryan Johnson will Amar By 2039 News : हम अमर बनने जैसी बातें धार्मिक कथाओं में सुनते आ रहे हैं। अब ये कल्पना सच होते दिख रही है। इसके लिए एक अरबपति अमेरिकन शख्स हर साल 17 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अमेरिका के टेक बिजनेसमैन और बायोहैकर ब्रायन जॉनसन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो 2039 तक अमर हो जाएंगे। हालांकि, ब्रायन लंबे समय से इस दावे को लेकर चर्चा में हैं।

Bryan Johnson Aim | मृत्यु पर विजय है ब्रायन का लक्ष्य

ब्रायन जॉनसन के जीवन का लक्ष्य है- अमरता प्राप्त करना। इसलिए वो सोशल मीडिया X पर लिखे हैं "मृत्यु पर विजय प्राप्त करना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।" बता दें, ब्रायन जॉनसन उम्र घटाने की तकनीकों को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। ब्रायन कहते हैं कि अमर होना असंभव जैसा नहीं है। और ना ही ये कोई चमत्कार है, क्योंकि प्रकृति इसे पहले ही कर चुकी है। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। इसे हल किया जा सकता है।

लाइफस्टाइल पर हर साल 17 करोड़ रुपए खर्च

अरबति ब्रायन अमर बनने के लिए काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। टेक मिलियनेयर ब्रायन हर साल अपनी हेल्थ और एंटी-एजिंग लाइफस्टाइल पर करीब 2 मिलियन डॉलर (लगभग 17 करोड़ रुपए) से भी ज्यादा खर्च करते हैं। इनका दावा है कि ये सपना 2039 तक पूरा हो जाएगा।

48 की उम्र में 18 जैसा शरीर (Bryan Johnson Anti Aging)

दरअसल, लैब में ब्रायन का क्लोन तैयार किया जा रहा है। फिलहाल उनकी उम्र 48 की है लेकिन, पूरी तरह से क्लोन तैयार होने पर वो 18 के जवान लड़के की तरह दिखाई देंगे। अगर ये फॉर्मूला सफल रहा तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है।

Film On Bryan Johnson Life | नेटफ्लिक्स पर है डॉक्यूमेंट्री

ब्रायन जॉनसन अब इतने चर्चित हैं कि साल 2024 में उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। डॉन्ट डाय (Don't Die) नेटफ्लिक्स पर है। यहां पर आप इनके जीवन को बेहद करीब से देख सकते हैं।

ब्रायन जॉनसन एजुकेशन (Bryan Johnson Education Qualification)

  • BA (2003)- ब्रिगहम यंग यूनिवर्सिटी बीए
  • MBA (2007)- शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस विश्वविद्यालय

