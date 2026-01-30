Jeera Saunf Methi Kala Namak Benefits: शरीर की अंदरूनी सफाई करेगा ये खास ड्रिंक, सही समय पर सेवन है जरूरी

एक गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डालकर इसे रातभर भिगो दें। सुबह इस पानी को हल्का उबाल लें, फिर छानकर इसमें स्वादानुसार चुटकी भर काला नमक मिला लें। जब पानी गुनगुना रह जाए, तब इसका सेवन करें।इसके अलावा, इसका चूर्ण बनाकर सेवन करना भी काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए मेथी दाना, जीरा और सौंफ को अच्छी तरह हल्का रोस्ट कर लें। ठंडा होने पर इन्हें पीसकर पाउडर बना लें और किसी एयरटाइट डिब्बे में रख लें। रोजाना गुनगुने पानी के साथ या स्वादानुसार काला नमक मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है।