30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Jeera Saunf Methi Kala Namak Benefits: शरीर की अंदरूनी सफाई करेगा ये खास ड्रिंक, सही समय पर सेवन है जरूरी

Jeera Saunf Methi Kala Namak Benefits: आजकल खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होना आम बात हो गई है। ऐसे में अगर आप बिना दवा के बॉडी को अंदर से साफ रखना चाहते हैं, तो जीरा, सौंफ, मेथी और काला नमक से बना पानी आपके लिए एक असरदार घरेलू उपाय साबित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 30, 2026

digestion booster drink, ayurvedic detox water,jeera saunf methi benefits in Hindi,

Body detox drink|फोटो सोर्स – Patrika.com

Jeera Saunf Methi Kala Namak Benefits: आजकल गलत खानपान और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे गैस, अपच, थकान और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में जीरा, सौंफ, मेथी और काला नमक से बना यह खास ड्रिंक शरीर की अंदरूनी सफाई में मदद करता है। सही समय पर इसका सेवन करने से डाइजेशन बेहतर होता है और शरीर हल्का महसूस करता है। आइए जानते हैं इसके फायदे और इसे पीने का सही समय।

क्या शरीर की गंदगी साफ करने में मददगार है यह पानी?

जी हां, यह देसी ड्रिंक शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। जीरा, सौंफ और मेथी में मौजूद प्राकृतिक गुण पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। वहीं काला नमक गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। नियमित सेवन से लिवर और किडनी को भी सपोर्ट मिलता है, जिससे शरीर खुद को बेहतर तरीके से डिटॉक्स कर पाता है।

इस ड्रिंक के प्रमुख फायदे (Benefits Cumin Fennel Fenugreek Black Salt)

  • पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है।
  • शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है।
  • गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग से राहत।
  • वजन कम करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है।
  • थकान और सुस्ती को दूर करने में सहायक।
  • लिवर और किडनी के कार्य को बेहतर बनाता है।

कैसे बनाएं जीरा-सौंफ-मेथी का पानी?

एक गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डालकर इसे रातभर भिगो दें। सुबह इस पानी को हल्का उबाल लें, फिर छानकर इसमें स्वादानुसार चुटकी भर काला नमक मिला लें। जब पानी गुनगुना रह जाए, तब इसका सेवन करें।इसके अलावा, इसका चूर्ण बनाकर सेवन करना भी काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए मेथी दाना, जीरा और सौंफ को अच्छी तरह हल्का रोस्ट कर लें। ठंडा होने पर इन्हें पीसकर पाउडर बना लें और किसी एयरटाइट डिब्बे में रख लें। रोजाना गुनगुने पानी के साथ या स्वादानुसार काला नमक मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है।

सेवन का सही समय क्या है?

इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। रोजाना सेवन करने से धीरे-धीरे शरीर हल्का महसूस होने लगता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं में सुधार दिखता है।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

अगर आपको लो ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो इसका नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Ajwain for Skin: सिर्फ पेट नहीं, खूबसूरती का भी दोस्त है अजवाइन, जानें त्वचा और बालों पर इसके फायदे
लाइफस्टाइल
Ajwain for clear skin, Ajwain for healthy hair, Ajwain beauty benefits,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

30 Jan 2026 05:00 pm

Published on:

30 Jan 2026 04:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / Jeera Saunf Methi Kala Namak Benefits: शरीर की अंदरूनी सफाई करेगा ये खास ड्रिंक, सही समय पर सेवन है जरूरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

PT Usha Husband Death: कौन थे वी. श्रीनिवासन? जानिए P T Usha के पति, परिवार और निजी जिंदगी के बारे में

pt usha husban ,V Srinivasan
लाइफस्टाइल

Garasia Tribe Marriage System: न मंत्र, न फेरे… मेले में पसंद आया पार्टनर तो साथ रहने की छूट

Garasia Tribe, garasia tribe live in relationship, Garasia tribe culture
लाइफस्टाइल

Hide Belly Fat in Lehenga: मोटा पेट नहीं बनेगा लुक का दुश्मन, लहंगे में अपनाएं ये 6 स्टाइल टिप्स

lehenga styling for belly fat, best lehenga for tummy area, lehenga look for pear shape body,
लाइफस्टाइल

उबला अंडा या वेजी आमलेट? अपनी डाइट में शामिल करने से पहले यह जरूर पढ़ें

boiled egg vs omelette protein, boiled egg vs omelette calories
लाइफस्टाइल

अमेरिका में बढ़ा ‘Job Hugging’ का ट्रेंड, 75% कर्मचारी अब नौकरी बदलने की बजाय टिके रहना कर रहे पसंद

Job Hugging, Staying in current job, job hugging trend ,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.