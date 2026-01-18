18 जनवरी 2026,

रविवार

लाइफस्टाइल

Ajwain for Skin: सिर्फ पेट नहीं, खूबसूरती का भी दोस्त है अजवाइन, जानें त्वचा और बालों पर इसके फायदे

Ajwain for Skin: हम में से ज्यादातर लोग अजवाइन को सिर्फ पेट दर्द, गैस या अपच से जोड़कर देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही अजवाइन त्वचा और बालों की खूबसूरती को भी निखार सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 18, 2026

Ajwain for clear skin, Ajwain for healthy hair, Ajwain beauty benefits,

Ajwain Uses for Beauty|फोटो सोर्स –Freepik

Ajwain for Skin: अजवाइन को आमतौर पर पेट से जुड़ी समस्याओं का घरेलू इलाज माना जाता है, लेकिन इसके फायदे यहीं तक सीमित नहीं हैं। यह छोटा-सा मसाला त्वचा और बालों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अजवाइन में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण स्किन को साफ रखने, पिंपल्स कम करने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर अजवाइन नेचुरल ग्लो और हेल्दी हेयर पाने का आसान उपाय बन सकती है।

त्वचा के लिए अजवाइन के फायदे (Carom Seeds For Skin Care)

आजकल की लाइफस्टाइल का असर हमारी त्वचा पर साफ नजर आता है। पिंपल्स, दाग-धब्बे और बेजान त्वचा आम समस्या बन चुकी है। अजवाइन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण त्वचा को साफ रखने में मदद करते हैं। यह त्वचा पर मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया को हटाकर मुंहासों की समस्या को कम करता है।अगर आपकी त्वचा बार-बार ऑयली हो जाती है, तो अजवाइन का पानी एक नेचुरल टोनर की तरह काम कर सकता है। इससे त्वचा का अतिरिक्त तेल कंट्रोल होता है और चेहरे पर ताजगी बनी रहती है। अजवाइन से भाप लेने पर चेहरे के पोर्स खुलते हैं, जिससे त्वचा गहराई से साफ होती है और नेचुरल ग्लो आता है।

दाग-धब्बों और एक्ने में राहत

पिंपल्स के बाद रह जाने वाले दाग चेहरे की सुंदरता को कम कर देते हैं। अजवाइन का नियमित इस्तेमाल इन दागों को हल्का करने में मदद कर सकता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को रिपेयर करने का काम करते हैं और नई स्किन सेल्स के निर्माण में सहायक होते हैं। इससे त्वचा धीरे-धीरे साफ और हेल्दी दिखने लगती है।

बालों के लिए अजवाइन के फायदे (Carom Seeds For Hair)

सिर्फ त्वचा ही नहीं, अजवाइन बालों के लिए भी बेहद लाभकारी है। डैंड्रफ, खुजली और बालों का झड़ना आजकल आम समस्या है। अजवाइन का पानी स्कैल्प को साफ रखता है और फंगल इंफेक्शन से बचाता है। इससे डैंड्रफ कम होता है और सिर में ठंडक महसूस होती है।अजवाइन बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करती है। इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की ग्रोथ में सुधार देखा जा सकता है। नियमित रूप से अजवाइन के पानी से बाल धोने पर बालों में नेचुरल चमक भी आती है।

कैसे करें अजवाइन का इस्तेमाल

अजवाइन को पानी में उबालकर उसका पानी त्वचा और बालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे फेस टोनर की तरह या बाल धोने के लिए प्रयोग करें। चाहें तो अजवाइन की भाप भी ली जा सकती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Updated on:

18 Jan 2026 04:01 pm

Published on:

18 Jan 2026 04:00 pm

