Ajwain for Skin: सिर्फ पेट नहीं, खूबसूरती का भी दोस्त है अजवाइन, जानें त्वचा और बालों पर इसके फायदे

आजकल की लाइफस्टाइल का असर हमारी त्वचा पर साफ नजर आता है। पिंपल्स, दाग-धब्बे और बेजान त्वचा आम समस्या बन चुकी है। अजवाइन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण त्वचा को साफ रखने में मदद करते हैं। यह त्वचा पर मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया को हटाकर मुंहासों की समस्या को कम करता है।अगर आपकी त्वचा बार-बार ऑयली हो जाती है, तो अजवाइन का पानी एक नेचुरल टोनर की तरह काम कर सकता है। इससे त्वचा का अतिरिक्त तेल कंट्रोल होता है और चेहरे पर ताजगी बनी रहती है। अजवाइन से भाप लेने पर चेहरे के पोर्स खुलते हैं, जिससे त्वचा गहराई से साफ होती है और नेचुरल ग्लो आता है।