Dandruff Treatment At Home: स्कैल्प में जमी गंदगी और रूसी हटाने के लिए बेस्ट हेयर केयर रूटीन

Dandruff Treatment At Home:रूसी आजकल एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन गई है, जो खुजली, सफेद पपड़ी और बाल झड़ने का कारण बनती है।घरेलू और नेचुरल हेयर केयर रूटीन अपनाकर इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 16, 2026

Best home remedies dandruff,Dandruff Treatment ,get rid of dandruff naturally,

Best anti-dandruff home remedies|फोटो सोर्स- Chatgpt

Dandruff Treatment At Home: स्कैल्प में जमी गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल और रूसी न सिर्फ बालों की खूबसूरती कम करती है, बल्कि खुजली, बदबू और हेयर फॉल की समस्या भी बढ़ा सकती है। सही हेयर केयर रूटीन अपनाकर स्कैल्प को डीप क्लीन करना और डैंड्रफ से छुटकारा पाना आसान हो सकता है। अगर आप भी क्लीन, फ्रेश और हेल्दी स्कैल्प चाहते हैं, तो ये बेस्ट हेयर केयर रूटीन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

Hair care Tips: स्कैल्प की नियमित और सही सफाई

रूसी से लड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है स्कैल्प को साफ रखना। हफ्ते में 2–3 बार बाल धोना पर्याप्त होता है, और सल्फेट-मुक्त माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें ताकि स्कैल्प का नेचुरल ऑयल बरकरार रहे। बहुत ज्यादा गर्म पानी से बाल न धोएं और शैम्पू को नाखूनों से नहीं, बल्कि उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं। इससे स्कैल्प में जमी गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल और फंगस धीरे-धीरे साफ होने लगते हैं।

प्राकृतिक तेलों से स्कैल्प की देखभाल

नारियल तेल स्कैल्प को गहराई से मॉइस्चर देता है और ड्रायनेस को कम करता है, जबकि नीम का तेल अपने एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण रूसी से लड़ने में मदद करता है। वहीं टी ट्री ऑयल खुजली और फंगस को कंट्रोल करने में असरदार माना जाता है। इनका इस्तेमाल करने के लिए नारियल तेल में 4–5 बूंद नीम या टी ट्री ऑयल मिलाएं और हफ्ते में 1–2 बार स्कैल्प की हल्की मसाज करें। करीब 30–40 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें, इससे स्कैल्प हेल्दी और साफ रहती है।

असरदार घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Dandruff)

नींबू

नींबू स्कैल्प का पीएच बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए 1–2 चम्मच नींबू का रस स्कैल्प पर लगाएं और 10 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें, इससे रूसी कम होती है और स्कैल्प साफ रहता है।

दही

दही स्कैल्प को ठंडक देता है और फंगस को कम करने में मदद करता है। इसके लिए सादा दही स्कैल्प पर लगाकर लगभग 30 मिनट तक रखें और फिर हल्के शैम्पू से बाल धो लें, इससे रूसी और खुजली में राहत मिलती है।

मेथी

मेथी न सिर्फ रूसी को कम करने में मदद करती है, बल्कि बालों को जड़ों से मजबूत भी बनाती है। इसके लिए रातभर भिगोई हुई मेथी को पीसकर पेस्ट तैयार करें, उसे स्कैल्प पर लगाएं और करीब 30 मिनट बाद बाल धो लें।

एलोवेरा

एलोवेरा खुजली और जलन में तुरंत राहत देता है। इसके लिए ताज़ा एलोवेरा जेल सीधे स्कैल्प पर लगाएं और 20–30 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें, इससे स्कैल्प शांत रहता है और डैंड्रफ कम होने में मदद मिलती है।

तनाव कम करें और लाइफस्टाइल सुधारें

बहुत से लोग यह नहीं जानते कि तनाव भी डैंड्रफ की एक बड़ी वजह हो सकता है। तनाव कम करने के लिए रोजाना योग या हल्की एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और बार-बार बालों में हाथ डालने या स्कैल्प को खुजलाने की आदत से बचें, क्योंकि इससे डैंड्रफ की समस्या और बढ़ सकती है।

सही आहार भी है जरूरी

स्कैल्प की सेहत सिर्फ बाहरी देखभाल पर नहीं, बल्कि अंदरूनी पोषण पर भी निर्भर करती है। इसके लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, अलसी और मछली को डाइट में शामिल करें, साथ ही हरी सब्जियां और ताजे फल जरूर खाएं। ज्यादा तला-भुना और जंक फूड कम करना फायदेमंद होता है, जबकि दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना स्कैल्प को हाइड्रेट रखकर उसे हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Lifestyle News / Dandruff Treatment At Home: स्कैल्प में जमी गंदगी और रूसी हटाने के लिए बेस्ट हेयर केयर रूटीन

