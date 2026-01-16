Dandruff Treatment At Home: स्कैल्प में जमी गंदगी और रूसी हटाने के लिए बेस्ट हेयर केयर रूटीन

नारियल तेल स्कैल्प को गहराई से मॉइस्चर देता है और ड्रायनेस को कम करता है, जबकि नीम का तेल अपने एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण रूसी से लड़ने में मदद करता है। वहीं टी ट्री ऑयल खुजली और फंगस को कंट्रोल करने में असरदार माना जाता है। इनका इस्तेमाल करने के लिए नारियल तेल में 4–5 बूंद नीम या टी ट्री ऑयल मिलाएं और हफ्ते में 1–2 बार स्कैल्प की हल्की मसाज करें। करीब 30–40 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें, इससे स्कैल्प हेल्दी और साफ रहती है।