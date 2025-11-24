Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Soaked Ajwain Benefits: पेट, लिवर और इम्युनिटी… रोज एक चम्मच भिगोई अजवाइन खाने से बदल सकती है आपकी सेहत

Soaked Ajwain Benefits: अजवाइन पानी पाचन, गैस, वजन, सूजन और लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद है। जानें रोज भिगोकर खाई गई अजवाइन के 7 बड़े स्वास्थ्य लाभ।

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 24, 2025

Soaked Ajwain Benefits

Soaked Ajwain Benefits (Photo- gemini ai)

Soaked Ajwain Benefits: चाहे मेडिकल साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, कई बार हमारे किचन में रखी छोटी-सी चीज़ें सबसे बड़ा इलाज साबित हो जाती हैं। अजवाइन भी ऐसा ही एक घरेलू खजाना है, जिसे हमारी दादी-नानी सालों से भिगोकर पीने की सलाह देती रही हैं। रात में थोड़ी-सी अजवाइन पानी में भिगोना और सुबह खाली पेट उसका पानी पीना यह एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसे अब विज्ञान भी सही ठहराने लगा है।

अजवाइन यानी Carom Seeds, छोटे ग्रे-ब्राउन रंग के बीज जिनकी खुशबू हल्की-सी थाइम जैसी होती है। भारतीय रसोई में इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पाचन और सेहत के लिए भी किया जाता है। जब ये बीज रातभर पानी में भिगोए जाते हैं, तो इनमें मौजूद एक्टिव कम्पाउंड खासकर थाइमोल पानी में घुल जाते हैं और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो जाते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-गैस गुण पाए जाते हैं। इसलिए लोग इसे अजवाइन पानी या भिगोई हुई अजवाइन के रूप में रोजाना लेना पसंद करते हैं।

पाचन दुरुस्त करे और गैस कम करे

अजवाइन पाचन के लिए रामबाण मानी जाती है। इसमें मौजूद थाइमोल पेट के एसिड और एंज़ाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। भारी खाना खाने के बाद एक कप अजवाइन पानी पेट फूलना, डकारें और गैस से तुरंत राहत देता है।

भारीपन कम करे और पेट जल्दी खाली करे

कुछ शुरुआती स्टडीज बताती हैं कि अजवाइन पेट को जल्दी खाली करने में मदद करती है। इससे खाने के बाद आने वाला भारीपन, सुस्ती और भरा-भरा सा एहसास कम होता है। इसलिए सुबह भिगोई हुई अजवाइन का पानी कई लोगों को हल्का महसूस कराता है।

हल्के जोड़ों और मांसपेशी दर्द में राहत

अजवाइन में मौजूद सूजनरोधी गुण हल्की सूजन, माइल्ड जॉइंट पेन और मांसपेशियों के दर्द में आराम दे सकते हैं। यह किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन शरीर में चल रही छोटी-मोटी सूजन को कम करने में सहायक है।

एंटीऑक्सीडेंट और लिवर-फ्रेंडली

अजवाइन के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, जो शरीर में जमा टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। कुछ रिसर्च बताती है कि यह लिवर की हेल्थ को सपोर्ट करता है और शरीर को अंदर से क्लीन रखने में मदद करता है।

वजन घटाने में सपोर्ट

अजवाइन पानी कैलोरी-फ्री होता है और पेट को हल्का रखता है। यह मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट करता है और ब्लोटिंग कम करता है। हालांकि यह कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है, लेकिन हेल्दी डाइट के साथ लेने पर वजन कंट्रोल में मदद कर सकता है।

बैक्टीरिया-फंगस को मात दे और ओरल हेल्थ सुधारे

अजवाइन के तेल में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो मुंह की बदबू और हल्के इंफेक्शन पर असर डाल सकते हैं।
भोजन के बाद कुछ भिगोई हुई अजवाइन चबाने से सांस ताजा रहती है।

खांसी-जुकाम में राहत

अजवाइन कफ, छाती में जमाव और हल्की सांस की तकलीफ में राहत दे सकती है। अजवाइन वाला पानी या इसकी भाप कई लोगों को ठंड में आराम देती है। लेकिन गंभीर सांस संबंधी समस्याओं में डॉक्टर से जरूर मिलें।

कौन सावधान रहे?

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर से पूछकर ही लें। ज्यादा मात्रा में लेने सा पेट में जलन भी हो सकती है। अगर आप ब्लड थिनर, शुगर या हार्ट की दवा लेते हैं, डॉक्टर से सलाह लेकर इस्तेमाल करें

