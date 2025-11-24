Soaked Ajwain Benefits: पेट, लिवर और इम्युनिटी… रोज एक चम्मच भिगोई अजवाइन खाने से बदल सकती है आपकी सेहत

अजवाइन यानी Carom Seeds, छोटे ग्रे-ब्राउन रंग के बीज जिनकी खुशबू हल्की-सी थाइम जैसी होती है। भारतीय रसोई में इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पाचन और सेहत के लिए भी किया जाता है। जब ये बीज रातभर पानी में भिगोए जाते हैं, तो इनमें मौजूद एक्टिव कम्पाउंड खासकर थाइमोल पानी में घुल जाते हैं और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो जाते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-गैस गुण पाए जाते हैं। इसलिए लोग इसे अजवाइन पानी या भिगोई हुई अजवाइन के रूप में रोजाना लेना पसंद करते हैं।