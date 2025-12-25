दिमाग की चोट को ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज निकाला गजब का इलाज, सर्जरी की भी नहीं होगी जरुरत, जानें कैसे?

वैज्ञानिकों ने दिमाग की चोट के इलाज से जुड़ी एक बड़ी खोज की है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक बहुत छोटे पेप्टाइड (छोटा प्रोटीन का टुकड़ा) की पहचान की है, जो खून के जरिए शरीर में घूमकर सीधे दिमाग की घायल जगह तक पहुंच जाता है।