HCM Heart Disease: अगर दौड़ते समय फूलती है सांस या होती है घबराहट, तो यह हो सकता है HCM डिजीज का संकेत

HCM एक जेनेटिक (वंशानुगत) दिल की बीमारी है, जिसमें दिल की मांसपेशियां बिना किसी साफ कारण के मोटी हो जाती हैं। यानी न हाई ब्लड प्रेशर, न वाल्व की बीमारी फिर भी हार्ट की मसल्स असामान्य रूप से मोटी होने लगती हैं। Dr. Jagdish Hiremath, कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार, जब दिल की मांसपेशियां ज्यादा मोटी हो जाती हैं, तो दिल से खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता। इससे दिल की धड़कन गड़बड़ा सकती है, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है और कुछ मामलों में अचानक हार्ट फेल होने से मौत भी हो सकती है।