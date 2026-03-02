Holi Skin Care Tips: होली के रंगों से स्किन को कैसे बचाएं? एक्सपर्ट ने बताए आसान और असरदार टिप्स

होली खेलने से पहले स्किन को तैयार करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले अच्छी मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं, खासकर ऐसी जिसमें जिंक ऑक्साइड हो। यह स्किन पर एक सुरक्षा परत बना देता है, जिससे धूप और रंग दोनों से बचाव होता है। इसके बाद चेहरे, गर्दन, हाथ-पैर जैसे खुले हिस्सों पर नारियल या बादाम का तेल लगाएँ। तेल एक ढाल की तरह काम करता है और रंगों को स्किन में गहराई तक जाने से रोकता है। इससे बाद में रंग हटाना भी आसान हो जाता है।