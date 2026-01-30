Hide Belly Fat in Lehenga: मोटा पेट नहीं बनेगा लुक का दुश्मन, लहंगे में अपनाएं ये 6 स्टाइल टिप्स

Hide Belly Fat in Lehenga: लहंगा पहनते समय अगर पेट उभरा हुआ नजर आए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डगमगाने लगता है, खासकर शादी या किसी खास फंक्शन में। लेकिन सच यह है कि सही स्टाइलिंग के साथ मोटा पेट आपके खूबसूरत लुक का दुश्मन बिल्कुल नहीं बनता। कुछ आसान और स्मार्ट फैशन ट्रिक्स अपनाकर आप लहंगे में न सिर्फ स्लिम दिख सकती हैं, बल्कि पूरे इवेंट में खुद को ज्यादा एलिगेंट और कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगी। आइए जानते हैं पेट छुपाने के लिए 6 ऐसे स्टाइल टिप्स, जो हर बॉडी टाइप पर काम करते हैं।