30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hide Belly Fat in Lehenga: मोटा पेट नहीं बनेगा लुक का दुश्मन, लहंगे में अपनाएं ये 6 स्टाइल टिप्स

Hide Belly Fat in Lehenga: लहंगा पहनते वक्त सबसे ज्यादा चिंता पेट के उभार को लेकर होती है। कई बार खूबसूरत आउटफिट होने के बावजूद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन सच ये है कि सही फैब्रिक, फिट और स्टाइलिंग से पेट आसानी से छुपाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 30, 2026

lehenga styling for belly fat, best lehenga for tummy area, lehenga look for pear shape body,

How to look slim in lehenga|फोटो सोर्स – Chatgpt

Hide Belly Fat in Lehenga: लहंगा पहनते समय अगर पेट उभरा हुआ नजर आए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डगमगाने लगता है, खासकर शादी या किसी खास फंक्शन में। लेकिन सच यह है कि सही स्टाइलिंग के साथ मोटा पेट आपके खूबसूरत लुक का दुश्मन बिल्कुल नहीं बनता। कुछ आसान और स्मार्ट फैशन ट्रिक्स अपनाकर आप लहंगे में न सिर्फ स्लिम दिख सकती हैं, बल्कि पूरे इवेंट में खुद को ज्यादा एलिगेंट और कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगी। आइए जानते हैं पेट छुपाने के लिए 6 ऐसे स्टाइल टिप्स, जो हर बॉडी टाइप पर काम करते हैं।

हाई-वेस्ट और सही कट वाला ब्लाउज चुनें

लहंगे के साथ ब्लाउज का चुनाव बेहद अहम है। हाई-वेस्ट, स्ट्रेट कट या ए-लाइन ब्लाउज पेट को विजुअली स्लिम दिखाने में मदद करता है। अगर ब्लाउज थोड़ा लंबा हो या कमर के नीचे तक जाता हो, तो पेट की लाइनें आसानी से छुप जाती हैं। बहुत छोटा या टाइट ब्लाउज पहनने से बचें, क्योंकि इससे पेट पर सीधा फोकस चला जाता है।

लहंगे की फिटिंग पर न करें समझौता

लहंगे की फिटिंग आपके पूरे लुक की बेस होती है। जरूरत से ज्यादा टाइट लहंगा पेट को उभार देता है, जबकि बहुत ढीला लहंगा शरीर को भारी दिखा सकता है। पेट छुपाने के लिए फ्लेयर्ड या ए-लाइन लहंगा सबसे सही रहता है। यह कमर के आसपास के फैट को कवर करता है और बॉडी शेप को बैलेंस्ड लुक देता है। मिड-वेस्ट या हाई-वेस्ट लहंगे इस मामले में ज्यादा असरदार होते हैं।

स्ट्रेट पैटर्न और डार्क कलर का रखें ध्यान

लहंगे का पैटर्न और रंग आपके लुक को काफी हद तक बदल सकता है। स्ट्रेट लाइन्स और सिंपल डिज़ाइन पेट के शेप को छुपाने में मदद करते हैं। वहीं, डार्क कलर जैसे ब्लैक, वाइन, नेवी ब्लू, मरून या डीप ग्रीन आंखों को आकर्षित करते हैं और पेट से ध्यान हटा देते हैं। बेहतर होगा कि हैवी वर्क या ग्लिटर बॉर्डर और घेर पर हो, न कि पेट के आसपास।

पेट स्लिमिंग अंडरगारमेंट्स बनाएं स्टाइल का सीक्रेट

आजकल मिलने वाले टमी टकर, शेपवेयर शॉर्ट्स या पेट स्लिमिंग इनरवियर लहंगे के नीचे बेहद फायदेमंद होते हैं। ये पेट और कमर को सपोर्ट देते हैं, जिससे लहंगा पहनने पर लुक ज्यादा स्मूद और फ्लैट नजर आता है। साथ ही लहंगे का फ्लो भी अच्छा दिखता है और फोटो में आउटफिट ज्यादा एलिगेंट लगता है।

दुपट्टा ड्रेपिंग से करें पेट को स्मार्टली कवर

दुपट्टा सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि पेट छुपाने का शानदार तरीका भी है। इसे साइड से ड्रेप करें, कमर के चारों ओर हल्का लपेटें या फ्रंट में सॉफ्ट फॉल दें। इससे लुक में ग्रेस आती है और पेट अपने-आप कवर हो जाता है। बहुत पतला या चिपकने वाला दुपट्टा अवॉयड करें, क्योंकि वह पेट के शेप को हाईलाइट कर सकता है।

जूलरी, नेकलाइन और हील्स से शिफ्ट करें फोकस

अगर पेट छुपाना है, तो ध्यान ऊपर की ओर ले जाना जरूरी है। इसके लिए स्टेटमेंट नेकलेस, बड़े ईयररिंग्स या डीप/V-नेक ब्लाउज बेस्ट रहते हैं। साथ ही हील्स पहनने से पोस्चर लंबा और स्लिम दिखता है, जिससे पेट कम नजर आता है। सही एक्सेसरीज पूरे लुक को बैलेंस कर देती हैं।

ये भी पढ़ें

Bridal Lipstick Shades 2026: पेस्टल लहंगे पर पीच या गोल्ड पर न्यूड, जानें किस कलर के साथ कौन सा लिपस्टिक शेड देगा आपको किलर लुक
लाइफस्टाइल
Bridal Lipstick Shades 2026, Best lipstick shades, Best lipstick trends 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 02:24 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hide Belly Fat in Lehenga: मोटा पेट नहीं बनेगा लुक का दुश्मन, लहंगे में अपनाएं ये 6 स्टाइल टिप्स
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

उबला अंडा या वेजी आमलेट? अपनी डाइट में शामिल करने से पहले यह जरूर पढ़ें

boiled egg vs omelette protein, boiled egg vs omelette calories
लाइफस्टाइल

अमेरिका में बढ़ा ‘Job Hugging’ का ट्रेंड, 75% कर्मचारी अब नौकरी बदलने की बजाय टिके रहना कर रहे पसंद

Job Hugging, Staying in current job, job hugging trend ,
लाइफस्टाइल

Richest Royal Families: मेवाड़ ₹50,000 करोड़, गायकवाड़ ₹25,000 करोड़, कैसे येे शाही परिवार विरासत से आज भी अरबपतियों की सूची में

Most richest royal family in India, Net worth of Jaipur royal family, Net worth of Mewar royal family
लाइफस्टाइल

Virat Kohli Viral Drink: पानी नहीं, एनर्जी ड्रिंक भी नहीं…मैच के बीच विराट ने पिया ये सीक्रेट ड्रिंक, जानिए इसके फायदे

Virat Kohli drink, pickle juice benefits, cricket hydration,
लाइफस्टाइल

Silver Glass Water Drinking Benefits: क्या वाकई बैक्टीरिया से लड़ता है चांदी का पानी? जानें इसके एंटी-बैक्टीरियल फायदे

Silver Water Antibacterial Benefits, Drinking Water in Silver Glass, Silver Glass Water Health Advantages,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.