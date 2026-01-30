Hide Belly Fat in Lehenga: मोटा पेट नहीं बनेगा लुक का दुश्मन, लहंगे में अपनाएं ये 6 स्टाइल टिप्स

How to look slim in lehenga|फोटो सोर्स – Chatgpt
Hide Belly Fat in Lehenga: लहंगा पहनते समय अगर पेट उभरा हुआ नजर आए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डगमगाने लगता है, खासकर शादी या किसी खास फंक्शन में। लेकिन सच यह है कि सही स्टाइलिंग के साथ मोटा पेट आपके खूबसूरत लुक का दुश्मन बिल्कुल नहीं बनता। कुछ आसान और स्मार्ट फैशन ट्रिक्स अपनाकर आप लहंगे में न सिर्फ स्लिम दिख सकती हैं, बल्कि पूरे इवेंट में खुद को ज्यादा एलिगेंट और कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगी। आइए जानते हैं पेट छुपाने के लिए 6 ऐसे स्टाइल टिप्स, जो हर बॉडी टाइप पर काम करते हैं।
लहंगे के साथ ब्लाउज का चुनाव बेहद अहम है। हाई-वेस्ट, स्ट्रेट कट या ए-लाइन ब्लाउज पेट को विजुअली स्लिम दिखाने में मदद करता है। अगर ब्लाउज थोड़ा लंबा हो या कमर के नीचे तक जाता हो, तो पेट की लाइनें आसानी से छुप जाती हैं। बहुत छोटा या टाइट ब्लाउज पहनने से बचें, क्योंकि इससे पेट पर सीधा फोकस चला जाता है।
लहंगे की फिटिंग आपके पूरे लुक की बेस होती है। जरूरत से ज्यादा टाइट लहंगा पेट को उभार देता है, जबकि बहुत ढीला लहंगा शरीर को भारी दिखा सकता है। पेट छुपाने के लिए फ्लेयर्ड या ए-लाइन लहंगा सबसे सही रहता है। यह कमर के आसपास के फैट को कवर करता है और बॉडी शेप को बैलेंस्ड लुक देता है। मिड-वेस्ट या हाई-वेस्ट लहंगे इस मामले में ज्यादा असरदार होते हैं।
लहंगे का पैटर्न और रंग आपके लुक को काफी हद तक बदल सकता है। स्ट्रेट लाइन्स और सिंपल डिज़ाइन पेट के शेप को छुपाने में मदद करते हैं। वहीं, डार्क कलर जैसे ब्लैक, वाइन, नेवी ब्लू, मरून या डीप ग्रीन आंखों को आकर्षित करते हैं और पेट से ध्यान हटा देते हैं। बेहतर होगा कि हैवी वर्क या ग्लिटर बॉर्डर और घेर पर हो, न कि पेट के आसपास।
आजकल मिलने वाले टमी टकर, शेपवेयर शॉर्ट्स या पेट स्लिमिंग इनरवियर लहंगे के नीचे बेहद फायदेमंद होते हैं। ये पेट और कमर को सपोर्ट देते हैं, जिससे लहंगा पहनने पर लुक ज्यादा स्मूद और फ्लैट नजर आता है। साथ ही लहंगे का फ्लो भी अच्छा दिखता है और फोटो में आउटफिट ज्यादा एलिगेंट लगता है।
दुपट्टा सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि पेट छुपाने का शानदार तरीका भी है। इसे साइड से ड्रेप करें, कमर के चारों ओर हल्का लपेटें या फ्रंट में सॉफ्ट फॉल दें। इससे लुक में ग्रेस आती है और पेट अपने-आप कवर हो जाता है। बहुत पतला या चिपकने वाला दुपट्टा अवॉयड करें, क्योंकि वह पेट के शेप को हाईलाइट कर सकता है।
अगर पेट छुपाना है, तो ध्यान ऊपर की ओर ले जाना जरूरी है। इसके लिए स्टेटमेंट नेकलेस, बड़े ईयररिंग्स या डीप/V-नेक ब्लाउज बेस्ट रहते हैं। साथ ही हील्स पहनने से पोस्चर लंबा और स्लिम दिखता है, जिससे पेट कम नजर आता है। सही एक्सेसरीज पूरे लुक को बैलेंस कर देती हैं।
