Bridal Lipstick Shades 2026: पेस्टल लहंगे पर पीच या गोल्ड पर न्यूड, जानें किस कलर के साथ कौन सा लिपस्टिक शेड देगा आपको किलर लुक

Bridal Lipstick Shades 2026: क्या आप अपने वेडिंग लहंगे के लिए परफेक्ट लिपस्टिक खोज रही है,ये रहा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन.. ये लिप शेड्स कर सकती है ट्राई जिसमें क्लासिक रेड से लेकर न्यूड, पीच, माउव और मैजेंटा तक, हर स्किन टोन के लिए बेस्ट ब्राइडल लिपस्टिक आइडियाज।

Jan 29, 2026

Bridal Lipstick Shades 2026: शादी का सीजन आते ही हर लड़की चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखें। लहंगा, ज्वेलरी और हेयरस्टाइल तो हम चुन लेते हैं, लेकिन अक्सर लिपस्टिक के शेड्स को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। सही लिपस्टिक शेड़ चेहरे को निखारने, के साथ लुक को भी पूरा कर सकता है। इसलिए अगर लिपस्टिक स्किन टोन और लहंगे के कलर से मैच कर जाए, तो बिना ज्यादा मेकअप के भी चेहरा खिला-खिला लग सकता है। इस वेडिंग सीजन में अगर आप भी चाहती हैं कि आपका लुक सिंपल, ट्रेंडी और फोटोज में अच्छा दिखे, तो यह लिपस्टिक शेड्स आपके लिए है।

क्लासिक रेड लिपस्टिक और रेड लहंगा (Red Bridal Lipstick Look)

रेड लहंगे के साथ क्लासिक रेड लिपस्टिक शादी के लिए सबसे सेफ और टाइमलेस ऑप्शन माना जा सकता है। फेयर स्किन टोन पर ब्राइट रेड शेड बहुत रॉयल लगता है, जबकि मीडियम स्किन टोन वाली लड़कियां डीप रेड या वाइन रेड ट्राई कर सकती हैं। यह कॉम्बिनेशन दुल्हन या रिसेप्शन लुक के लिए परफेक्ट वाइब दे सकता है।

पीच शेड लिपस्टिक और पेस्टल लहंगा (Peach Lipstick Mehndi Look)

पेस्टल लहंगे के साथ पीच लिपस्टिक वेडिंग डे फंक्शंस जैसे हल्दी या मेहंदी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फेयर स्किन टोन पर यह शेड फ्रेश और सॉफ्ट ग्लो लुक दे सकता है। यह कॉम्बिनेशन दिन की शादी या आउटडोर फंक्शन के लिए काफी ट्रेंड में हैं।

ग्लॉसी माउव लिपस्टिक और आइवरी या व्हाइट लहंगा (Mauve Lipstick Reception Makeup)

आइवरी या व्हाइट लहंगे के साथ ग्लॉसी माउव लिपस्टिक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लग सकती है। फेयर स्किन टोन पर सॉफ्ट माउव और मीडियम स्किन टोन पर रोज माउव शेड ज्यादा खूबसूरत लग सकता है। यह लुक रिसेप्शन या कॉकटेल पार्टी के लिए Gen Z की फेवरेट चॉइस बन सकता है।

मैजेंटा लिपस्टिक और ऑरेंज लहंगा (Magenta Lipstick Wedding Look)

ऑरेंज लहंगे के साथ मैजेंटा लिपस्टिक मीडियम और डस्की स्किन टोन पर बेहद ब्राइट और फेस्टिव लुक दे सकता है। यह कॉम्बिनेशन चेहरे को इंस्टेंट फ्रेशनस देता है और सगाई या संगीत जैसे फंक्शंस के लिए परफेक्ट लुक हो सकता है।

न्यूड लिपस्टिक और गोल्ड या बेज लहंगा (Nude Lipstick For Wedding)

गोल्ड या बेज लहंगे के साथ न्यूड लिपस्टिक बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लुक दे सकती है। फेयर स्किन टोन पर पीच न्यूड और डस्की स्किन टोन पर ब्राउन या कैरामेल न्यूड शेड ज्यादा सूट कर सकता हैं। यह लुक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शादी में सिंपल लेकिन स्टाइलिश दिखना चाहती हैं।

