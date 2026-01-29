Bridal Lipstick Shades 2026: पेस्टल लहंगे पर पीच या गोल्ड पर न्यूड, जानें किस कलर के साथ कौन सा लिपस्टिक शेड देगा आपको किलर लुक

Bridal Lipstick Shades 2026: शादी का सीजन आते ही हर लड़की चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखें। लहंगा, ज्वेलरी और हेयरस्टाइल तो हम चुन लेते हैं, लेकिन अक्सर लिपस्टिक के शेड्स को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। सही लिपस्टिक शेड़ चेहरे को निखारने, के साथ लुक को भी पूरा कर सकता है। इसलिए अगर लिपस्टिक स्किन टोन और लहंगे के कलर से मैच कर जाए, तो बिना ज्यादा मेकअप के भी चेहरा खिला-खिला लग सकता है। इस वेडिंग सीजन में अगर आप भी चाहती हैं कि आपका लुक सिंपल, ट्रेंडी और फोटोज में अच्छा दिखे, तो यह लिपस्टिक शेड्स आपके लिए है।