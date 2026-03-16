Kuldeep Yadav Vanshika Singh Marriage: जानें कुलदीप ने पत्नी की मांग में क्यों भरा पीला सिंदूर?



हिंदू धर्म में शादी की रस्म तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग न भर दे। उत्तर प्रदेश और बिहार में पीले या केसरी रंग का सिंदूर, जिसे भखरा सिंदूर या नारंगी सिंदूर भी कहा जाता है, इसका बहुत गहरा धार्मिक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार, पीला रंग सीधे तौर पर भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जिन्हें सुख-समृद्धि और एक सफल वैवाहिक जीवन का आधार माना जाता है। इस परंपरा के पीछे एक बेहद खूबसूरत और गहरा अर्थ भी छिपा है। दरअसल, पीले सिंदूर की तुलना सुबह के उस उगते हुए सूरज की लाली और पीलेपन से की जाती है जो दुनिया से अंधेरा मिटाकर नई ऊर्जा भर देता है। माना जाता है कि जिस तरह सूरज की किरणें हर दिन एक नई शुरुआत करती हैं, उसी तरह यह सिंदूर दुल्हन की जिंदगी में एक नया सवेरा और ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। पौराणिक कथाओं में भी इसका सुंदर जिक्र मिलता है, जहां हनुमान जी ने भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे शरीर को नारंगी सिंदूर से रंग लिया था, जो अटूट भक्ति और समर्पण को दर्शाता है।