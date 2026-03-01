कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका से की शादी, क्रिकेट और फिल्म जगत की कई हस्तियां रहीं मौजूद

Kuldeep Yadav Wedding: टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने शनिवार की रात अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी कर ली। इस समारोह में क्रिकेट से लेकर फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। ये शादी मसूरी के एक होटल में हुई। इस दौरान रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और युजवेंद्र चहल सहित कई क्रिकेटर मसूरी पहुंचे। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री भी बारात में शामिल हुए। इस शादी में कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। इस होटल में 13 मार्च को हल्‍दी और मेहंदी की रस्‍म हुई थी। शादी के बाद 17 मार्च को लखनऊ के फाइव स्‍टार होटल में रिसेप्‍शन का कार्यक्रम भी रखा गया है।