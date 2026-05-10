CM Thalapathy Vijay Wife: थलपति विजय की वो फैन जो बनीं उनकी जीवनसंगिनी, ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

विजय और संगीता की प्रेम कहानी किसी फिल्म के जैसे है। साल 1996 में जब विजय की फिल्म पूवे उनक्कागा (Poove Unakkaga) सुपरहिट हुई, तब लंदन में रह रही संगीता उनकी बहुत बड़ी फैन बन गईं। वह खास तौर पर विजय से मिलने के लिए चेन्नई आईं। उस वक्त विजय फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, जहां संगीता उनसे मिलने पहुंचीं और उन्हें फिल्म की सफलता की बधाई दी। विजय को संगीता का सरल और शालीन स्वभाव इतना पसंद आया कि उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने माता-पिता से मिलवाया।