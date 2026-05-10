Thalapathy Vijay CM : सीएम बने विजय, 648 करोड़ की संपत्ति और 10 आलीशान घर, देखिए इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल!



विजय की फिटनेस का सबसे बड़ा राज सादगी और अनुशासन है। वे जिम में बहुत भारी वजन उठाने के बजाय हल्की दौड़ और साधारण एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं ताकि शरीर फुर्तीला रहे। खाने-पीने में वे घर का बना दाल-चावल, इडली, सब्जियां और नारियल पानी जैसी देसी चीजों को ही प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं, बल्कि हर हाल में एक्टिव रहना है।