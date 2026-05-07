Success Story: 1 करोड़ की नौकरी छोड़ ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय महिला, Airbnb फ्लैट साफ कर फिर से बनाई पहचान

श्वेता का मानना है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि आजादी देता है। उन्होंने मजाक में कहा, “अब मुझे लिप बाम खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है।” लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि पैसा महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने की ताकत देता है। अब श्वेता “The Rebuild Room” नाम से एक WhatsApp कम्युनिटी भी चला रही हैं, जहां वह उन महिलाओं की मदद करती हैं जो करियर, शादी, शहर बदलने या जिंदगी के बड़े बदलावों से गुजर रही हैं। उनकी कहानी आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि जिंदगी में बदलाव चाहे जितना बड़ा हो, इंसान खुद को फिर से खड़ा कर सकता है।