ज्यादा पानी वाला नारियल कैसे चुनें? नारियल वाले ने खुद बताया सीक्रेट तरीका, अब नारियल से निकलेगा भरपूर पानी

इंस्टाग्राम के वायरल वीडियो में विशाल कुमार ने बताया है कि ज्यादा पानी वाला नारियल चुनने के लिए आपको उसके आकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी भी बहुत बड़े साइज का नारियल न लें, बल्कि हमेशा मीडियम साइज का नारियल ही चुनें, क्योंकि अक्सर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसके साथ ही, नारियल को हिलाकर उसकी आवाज पर भी गौर करना जरूरी है। जो नारियल हिलाने पर ज्यादा आवाज करता है, उसे न लें क्योंकि उसमें पानी कम होता है, वहीं जो नारियल कम आवाज करता है, वह पानी से पूरा भरा होता है।

इसके अलावा तीन साइड (कोनों) वाला नारियल खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। ज्यादा पानी वाला नारियल खरीदते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसका बाहरी कवर या छिलका थोड़ा सूखा हुआ हो। ऐसे नारियल अक्सर मीठे और भरपूर पानी से भरे होते हैं। इन आसान टिप्स को फॉलो कर आप ताजा व अधिक पानी वाला नारियल खरीद सकते हैं।