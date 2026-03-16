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Summer Periods Hygiene Tips: गर्मियों में पीरियड्स के दौरान रैशेज और खुजली ने कर दिया है बेहाल? ये 5 उपाय देंगे तुरंत आराम!

Summer Periods Hygiene Tips:आज के इस लेख में हम 5 आसान और असरदार तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के पीरियड्स के दिनों को आसानी से बिता सकती हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 16, 2026

Summer Periods Hygiene Tips

Summer Periods Hygiene Tips | image credit gemini

Summer Periods Hygiene Tips: गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पसीना होने से होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। पीरियड्स के दिनों में इसकी संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी से होने वाले पसीने और ब्लीडिंग मिलकर इन्फेक्शन और रैशेज होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। ऐसे में इन दिनों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी बरतने से आप पूरे दिन फ्रेश और रिलैक्स्ड रह सकती हैं। आज के इस लेख में हम 5 आसान और असरदार तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के इन दिनों को आसानी से बिता सकती हैं।

करें सही कपड़ों का चुनाव (Choosing the Right Clothing)


अक्सर गर्मियों में टाइट फिटिंग वाले कपड़े या सिंथेटिक फैब्रिक पसीने को सोख नहीं पाते, जिससे नमी जमा होने के कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीरियड्स के दिनों में इस तरह के कपड़े पहनने से परहेज करें। हमेशा सूती (Cotton) के थोड़े ढीले कपड़े पहनें। दरअसल, कॉटन पसीना सोख लेता है और हवा को आने-जाने देता है, जिससे रैशेज और खुजली की समस्या कम होती है।


समय-समय पर बदलें पीरियड्स प्रोडक्ट (Changing Products Regularly)


गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा आता है, इसलिए चाहे आपका ब्लड फ्लो (Blood flow) कम ही क्यों न हो, हर 4 से 6 घंटे में अपना पैड जरूर बदलें। अगर आप टैम्पोन का इस्तेमाल करती हैं, तो इसे 8 घंटे से ज्यादा बिल्कुल न छोड़ें। लंबे समय तक एक ही पैड या टैम्पोन इस्तेमाल करने से पसीने और नमी के कारण त्वचा छिल सकती है या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है।


साफ-सफाई का भी रखें खास ख्याल (Proper Hygiene Practices)


पीरियड्स के दौरान सफाई जरूरी है, लेकिन ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अपने प्राइवेट पार्ट को दिन में कम से कम दो बार सिर्फ सादे पानी से साफ करें। ध्यान रखें कि योनि (Vagina) एक सेल्फ-क्लीनिंग अंग है, इसलिए अंदरूनी सफाई के लिए कठोर साबुन या खुशबूदार स्प्रे का इस्तेमाल न करें। ये आपके शरीर के नेचुरल pH बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं।


खुशबूदार प्रोडक्ट्स से बचें (Avoid Scented Products)


बाजार में मिलने वाले खुशबू वाले पैड या स्प्रे स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। गर्मियों में पसीने की वजह से स्किन पहले से ही काफी नाजुक होती है, ऐसे में इन केमिकल्स से जलन या एलर्जी होने का खतरा रहता है। हमेशा बिना खुशबू वाले और सादे सैनिटरी प्रोडक्ट्स का ही चुनाव करें ताकि आपकी स्किन सुरक्षित रहे।


भरपूर पानी पिएं (Stay Hydrated)


गर्मी और पीरियड्स, दोनों ही शरीर को जल्दी थका देते हैं। खूब पानी पीने से न केवल आप हाइड्रेटेड रहेंगी, बल्कि यह आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ रखने में भी मदद करता है। पर्याप्त पानी पीने से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आप अंदर से फ्रेश महसूस करती हैं।

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Published on:

16 Mar 2026 04:32 pm

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