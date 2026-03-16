Summer Periods Hygiene Tips: गर्मियों में पीरियड्स के दौरान रैशेज और खुजली ने कर दिया है बेहाल? ये 5 उपाय देंगे तुरंत आराम!

Summer Periods Hygiene Tips: गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पसीना होने से होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। पीरियड्स के दिनों में इसकी संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी से होने वाले पसीने और ब्लीडिंग मिलकर इन्फेक्शन और रैशेज होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। ऐसे में इन दिनों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी बरतने से आप पूरे दिन फ्रेश और रिलैक्स्ड रह सकती हैं। आज के इस लेख में हम 5 आसान और असरदार तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के इन दिनों को आसानी से बिता सकती हैं।