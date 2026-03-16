Oscars 2026 : ऑस्कर रेड कार्पेट पर भारतीय जूलरी का जलवा! कारीगरों ने हाथों से किया तैयार, अमेरिकी मॉडल ने पहना

स्वदेश (Swadesh) द्वारा निर्मित इस शानदार ब्रोच (Brooch) में ज्यामिति और आभूषण कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जिसे ऑस्कर रेड कार्पेट पर लॉ रोच ने धारण किया है। इस ब्रोच का डिजाइन 'आर्ट डेको' (Art Deco) युग की समरूपता से प्रेरित है, जो मुंबई स्थित प्रतिष्ठित 'इरोस बिल्डिंग' की स्थापत्य शैली की भी याद दिलाता है, जहां स्वदेश का प्रमुख स्टोर है।