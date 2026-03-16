Oscars 2026 Winner : ‘टाइटेनिक’ फेम एक्टर की फिल्म ने जीते इस बार 6 ऑस्कर, वो गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं

Oscars 2026 Winner One Battle After Another : ऑस्कर्स 2026 में 'वन बैटल ऑफ्टर अनदर' को बेस्ट फिल्म समेत 6 अवॉर्ड मिले हैं। फिल्म 'वन बैटल ऑफ्टर अनदर' को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म की लीड एक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो (51)। ये फिल्म टाइटेनिकल से काफी फेमस हुए थे। लियोनार्डो डिकैप्रियो एक दिमागी बीमारी से लड़ रहे हैं। आइए, इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं।