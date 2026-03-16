Oscar 2026 के विनर्स का हुआ ऐलान! जानें किस फिल्म और स्टार ने मारी बाजी?

98th Oscar winners 2026: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुए 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स का इवेंट शुरू हो गया है। बता दें, इस बार की ऑस्कर रेस में कई बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों ने अपनी धाक जमाई और इसमें सबसे खास बात ये रही कि इस बार 'बेस्ट कास्टिंग' केटेगरी को पहली बार शामिल किया गया है। साथ ही, इस लिस्ट में पहला अवॉर्ड फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को मिला है, जो एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन पॉल थॉमस एंडरसन ने किया है। तो चलिए पूरी विनर्स की लिस्ट देखें …