‘टेस्टिकुलर टॉर्शन’ की समस्या से जूझ रहे हैं तिलक वर्मा, जानें कितनी खतरनाक है ये बीमारी? नहीं खेल पाएंगे टी20 वर्ल्ड कप!

चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, टेस्टिकुलर टॉर्सन एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें अंडकोष को रक्त पहुंचाने वाली स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ जाती है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है। इससे अंडकोष में अचानक तेज दर्द होता है, साथ ही सूजन, लालिमा और कभी-कभी उल्टी भी हो सकती है। दर्द आमतौर पर एक तरफ के अंडकोष में होता है और यह इतना तीव्र होता है कि तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है। यदि 6 घंटे के अंदर उपचार नहीं किया गया, तो रक्त की कमी से अंडकोष में स्थायी क्षति हो सकती है, जिसके कारण टिशू मर जाता है और अंडकोष को सर्जरी से निकालना पड़ सकता है। इससे प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। यह समस्या जन्मजात कारणों (जैसे बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी) से होती है, जहां अंडकोष ठीक से जुड़ा नहीं होता। यह सबसे ज्यादा 12-18 साल के किशोरों में देखी जाती है, लेकिन नवजात शिशुओं और वयस्कों में भी हो सकती है, हालांकि वयस्कों में कम आम है। यह व्यायाम, चोट या बिना किसी स्पष्ट कारण के हो सकती है।