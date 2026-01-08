8 जनवरी 2026,

क्रिकेट

27.3 ओवर में 16 रन नहीं बना पाई मुंबई, मयंक मारकंडे ने ऐसे पलटा मैच, पंजाब ने एक रन से जीता हारा हुआ मुक़ाबला

पंजाब ने 45.1 ओवर में 216 रन बनाए थे, जवाब में मुंबई की टीम 215 रन पर ढेर हो गई और एक रन से मैच जीत गई।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Jan 08, 2026

पंजाब ने मुंबई को हराया (Photo - BCCI Domestic/X)

Mumbai vs Punjab, Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के ग्रुप सी का अखी लीग स्टेज मुक़ाबला मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुक़ाबले में पंजाब ने मुंबई के मुंह से जीत छीनते हुए 1 रन से जीत दर्ज़ की। पंजाब के लिए इस जीत के हीरो स्पिनर मयंक मारकंडे रहे। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर चार विकेट झटके।

मुंबई की बेहतरीन गेंदबाजी

दरअसल इस मुक़ाबले में मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान अभिषेक शर्मा 8 तो प्रभसिमरन सिंह 11 रन बनाकर आउट हुए। अनमोलप्रीत सिंह और रमनदीप सिंह के अर्धशतकों की मदद से पंजाब की टीम 216 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि पूरी टीम 50 ओवर नहीं टिक पाई और 45.1 ओवर में ऑलआउट हो गई।

मुशीर खान और अंगकृष रघुवंशी की अच्छी शुरुआत

जवाब में इस आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई ने तूफानी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज मुशीर खान और अंगकृष रघुवंशी ने पहले विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। मुशीर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद उनके भाई सरफराज खान ने रघुवंशी का साथ दिया और 10 ओवर में स्कोर 90 के पार पहुंचा दिया। रघुवंशी भी 23 रन बनाकर आउट हो गए।

सरफराज ने तूफानी पारी खेली

लेकिन सरफराज का आक्रमण एक तरफ से जारी रहा। उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर अर्धशतक ठोकते हुए 14 ओवर में टीम का स्कोर 130 के पार पहुंचा दिया। यहां से मुंबई यह मैच आसानी से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी मयंक मारकंडे ने सरफराज को एलबीडबल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। सरफराज ने महज 20 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए।

सूर्यकुमार यादव फ्लॉप

सरफराज के बाद सूर्यकुमार यादव क्रीज़ पर आए और कुछ खास नहीं कर पाये। सूर्या 15 के स्कोर पर आउट हो गए। वहीं शिवम दुबे 12 रन पर आउट हो गए। मुंबई ने 20 ओवर के बाद 191 रन बना लिए थे, लेकिन उनके पांच विकेट गिर चुके थे। यहां से मुंबई की पारी लड़खड़ाती दिख रही थी लेकिन कप्तान अय्यर एक तरफ से जमे हुए थे।

मयंक मारकंडे ने ऐसे पलटा मैच

201 रन के स्कोर पर मुंबई को सबसे बड़ा झटका लगा और अय्यर 34 गेंद पर 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां से मुंबई को 27.3 ओवर में मात्र 16 रन बनाने थे और चार विकेट हाथ में थे। लेकिन मयंक मारकंडे ने यह मैच पलट दिया और टीम को 215 पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह पंजाब एक रन से मैच जीत गया। मारकंडे के अलावा गुरनूर बरार ने चार और हरप्रीत बरार ने एक विकेट झटका। ग्रुप सी से पंजाब और मुंबई दोनों ने क्वाटरफ़ाइनल में जगह बना ली है।

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

08 Jan 2026 03:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 27.3 ओवर में 16 रन नहीं बना पाई मुंबई, मयंक मारकंडे ने ऐसे पलटा मैच, पंजाब ने एक रन से जीता हारा हुआ मुक़ाबला

