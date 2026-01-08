27.3 ओवर में 16 रन नहीं बना पाई मुंबई, मयंक मारकंडे ने ऐसे पलटा मैच, पंजाब ने एक रन से जीता हारा हुआ मुक़ाबला

201 रन के स्कोर पर मुंबई को सबसे बड़ा झटका लगा और अय्यर 34 गेंद पर 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां से मुंबई को 27.3 ओवर में मात्र 16 रन बनाने थे और चार विकेट हाथ में थे। लेकिन मयंक मारकंडे ने यह मैच पलट दिया और टीम को 215 पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह पंजाब एक रन से मैच जीत गया। मारकंडे के अलावा गुरनूर बरार ने चार और हरप्रीत बरार ने एक विकेट झटका। ग्रुप सी से पंजाब और मुंबई दोनों ने क्वाटरफ़ाइनल में जगह बना ली है।