इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड जीते या हारे, ये खिलाड़ी लौट जाएगा अपने देश, जानें क्या है वजह

हालांकि न्यूजीलैंड इस मुकाबले में जीते या हारे, टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी मुकाबले के खत्म होते ही अपने देश लौट जाएंगे। आपको बता दें कि मैट हेनरी पिता बने हैं और इसी वजह से वह न्यूजीलैंड-इंग्लैंड मुकाबले के समाप्त होते ही वापस लौट जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो मैट हेनरी अपने सेमीफाइनल मुकाबले से पहले वापस लौट सकते हैं। इस टूर्नामेंट में किफायती गेंदबाजी करने वाले इस गेंदबाज ने अब तक 6 विकेट चटकाए हैं।