‘गौतम गंभीर कितने लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं…’, 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाले इस दिग्गज ने दिया बड़ा बयाना

मुनाफ ने कहा कि गंभीर में बड़े से बड़े खिलाड़ी को बाहर बिठाने की हिम्मत है। उन्होंने कहा, "अगर गंभीर तीन साल बाद चले गए तो आप देखोगे कि सब बिखर जाएगा। क्योंकि वो काबू रख सकते हैं। उनके पास पूरा नियंत्रण का तंत्र है। और सबको पता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उनमें खिलाड़ी को बाहर करने की हिम्मत है।" मुनाफ ने यह भी कहा कि कोच का दोस्त बनना ठीक नहीं होता। कोच का डर होना चाहिए। वो दोस्त नहीं बन सकता। अगर बन गया तो सिस्टम बिगड़ जाता है।