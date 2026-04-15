IPL 2026: CSK से हार के बाद KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे के खिलाफ लिया गया एक्शन, BCCI ने ठोका जुर्माना

Ajinkya Rahane Fined, Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 22वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला गया।चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में केकेआर का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। केकेआर को इस मैच में 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह उनकी इस सीजन लगातार चौथी हार है। हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर जुर्माना लगाया गया है।