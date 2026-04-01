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RCB vs LSG: ऋषभ पंत को लगी हेजलवुड की तेज तर्रार गेंद, चोटिल हुए भारतीय बल्लेबाज, रिटायर्ड हर्ट हुए

RCB vs LSG: पंत को तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड की तेज तर्रार गेंद कोहनी पर लगी, जिसके बाद वे दर्द से कराहते हुए नज़र आए। जिसके बाद फिजियो मैदान पर भागते हुए आए। पंत इतने दर्द में थे कि उनकी आंखों में आँसू आ गए।

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 15, 2026

IPL 2026 Rishabh Pant

पंत को तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड की तेज तर्रार गेंद कोहनी पर लगी (photo - IPL)

Rishabh Pant, Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का 23वां मुक़ाबला गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के बीच खेला जा रहा है। बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ को बड़ा झटका लगा है। कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए हैं।

ऋषभ पंत चोटिल हुए

पंत को तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड की तेज तर्रार गेंद कोहनी पर लगी, जिसके बाद वे दर्द से कराहते हुए नज़र आए। जिसके बाद फिजियो मैदान पर भागते हुए आए। पंत इतने दर्द में थे कि उनकी आंखों में आँसू आ गए। इससे पहले लखनऊ को पहला झटका रसिख सलाम डार ने दिया। उन्होंने एडेन मार्करम को पडिक्कल के हाथों कैच आउट कराया। वह सिर्फ 12 रन बना पाए। इसके बाद लखनऊ को दूसरा झटका जोश हेजलवुड ने दिया। उन्होंने निकोलस पूरन को बोल्ड किया। वह सिर्फ एक रन बना पाया। अब मिचेल मार्श का साथ देने आयुष बडोनी आए हैं।

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाटीदार ने कहा कि पिच अच्छी दिख रही है और उस पर बिल्कुल भी घास नहीं है। इसलिए हम इसका फ़ायदा उठाकर और विरोधी टीम पर दबाव बनायेंगे। उन्होंने कहा कि टीम में एक बदलाव है। आज जोश हेजलवुड की जगह जैकब डफी खेलेंगे।

वहीं पंत ने कहा कि यह पिच बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी विकेट है। क्योंकि इस तरह की विकेट पर, आप पहले बल्लेबाजी और पहले गेंदबाजी भी कर सकते हो। आखिरकार, आपको बेहतर क्रिकेट खेलना ही होता है। टीम में कोई बदलाव नहीं है। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।

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Updated on:

15 Apr 2026 08:17 pm

Published on:

15 Apr 2026 08:12 pm

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