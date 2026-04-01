RCB vs LSG: ऋषभ पंत को लगी हेजलवुड की तेज तर्रार गेंद, चोटिल हुए भारतीय बल्लेबाज, रिटायर्ड हर्ट हुए

पंत को तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड की तेज तर्रार गेंद कोहनी पर लगी, जिसके बाद वे दर्द से कराहते हुए नज़र आए। जिसके बाद फिजियो मैदान पर भागते हुए आए। पंत इतने दर्द में थे कि उनकी आंखों में आँसू आ गए। इससे पहले लखनऊ को पहला झटका रसिख सलाम डार ने दिया। उन्होंने एडेन मार्करम को पडिक्कल के हाथों कैच आउट कराया। वह सिर्फ 12 रन बना पाए। इसके बाद लखनऊ को दूसरा झटका जोश हेजलवुड ने दिया। उन्होंने निकोलस पूरन को बोल्ड किया। वह सिर्फ एक रन बना पाया। अब मिचेल मार्श का साथ देने आयुष बडोनी आए हैं।