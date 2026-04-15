अभिषेक-अक्षर पर NADA की पैनी नजर: अब पल-पल की देनी होगी जानकारी, 3 बार चूके तो लगेगा बैन!

NADA की इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि खिलाड़ियों को अपने 'वेयरअबाउट्स' (Whereabouts) यानी वे कहां हैं, इसकी जानकारी पहले से देनी होगी। उन्हें हर दिन एक तय समय बताना होगा जब एजेंसी उनका डोप टेस्ट कर सके। आपको बता दें कि अगर कोई खिलाड़ी 12 महीनों के अंदर तीन बार अपनी लोकेशन बताने में फेल होता है या टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहता, तो इसे डोपिंग नियमों का उल्लंघन माना जाता है और उन पर बैन भी लग सकता है।