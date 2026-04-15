IPL 2026 की शुरुआत में हार की हैट्रिक के बाद कैसे जीत की पटरी पर लौटी CSK? डेल स्टेन ने बताया टर्निंग पॉइंट

Sanju Samson century turning point for CSK: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी निराशाजनक रही थी। सीएसके लगातार तीन मैचों में हार का सामना करते हुए पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई थी। हार की हैट्रिक के बाद ऐसा क्‍या हुआ कि अचानक सीएसके के प्रदर्शन में सुधार आया है। टीम ने सीजन का अपना चौथा और पांचवां मुकाबला जीता है और पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस को पछाड़कर 8वें पायदान पर पहुंच गई। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने केकेआर के खिलाफ जीत के बाद सीएसके का टर्निंग पॉइंट बताया है।