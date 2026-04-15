Munaf Patel on Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच होना शायद दुनिया के क्रिकेट में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। फिर भी मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर अपनी साफगोई और बिना किसी समझौते वाले रवैये की वजह से एक अनोखी हस्ती के तौर पर उभरे हैं। रिपोर्ट आ रही है कि गंभीर ने बीसीसीआई (BCCI) से अपने कार्यकाल को 2028 के टी20 वर्ल्ड कप (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) तक बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल उनका कॉन्ट्रैक्ट साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक ही सीमित है। इसी बीच कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बोर्ड उन्‍हें हटा सकता है, जिस पर पूर्व दिग्‍गज मुनाफ पटेल की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है।