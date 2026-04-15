RCB vs LSG Match Preview: आरसीबी और एलएसजी की भिड़ंत आज, यहां पढ़ें प्लेइंग XI ओर पिच रिपोर्ट के साथ बेंगलुरु के मौसम का हाल

RCB vs LSG Match Preview: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज 15 अप्रैल को अपने होम ग्राउंड एम चिन्‍नास्‍वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के 23वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी। इस मैच में टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बैटिंग यूनिट और सबसे किफायती बॉलिंग अटैक के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। आरसीबी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक बड़े स्कोर वाली जीत के बाद तीसरे स्थान पर है और इस सीजन में उसने हर मैच में 200 रन का आंकड़ा पार किया है। जबकि एलएसजी अभी सातवें स्थान पर है, गुजरात टाइटन्स से हारने के बाद आपज वापसी करने की कोशिश करेगी। उसे अपने बॉलिंग यूनिट पर भरोसा है, जिसने इस साल अभी तक 200 रन से ज्‍यादा नहीं दिए हैं।