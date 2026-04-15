‘हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे’, IPL में चौथी हार के बाद भड़के कप्तान अजिंक्य रहाणे, अपने इन प्लेयर्स के सिर फोड़ा ठीकरा

आपको कहां लगता है कि सुधार करने की जरूरत है? इस सवाल पर उन्‍होंने कहा कि हमने सोचा था कि जो कॉम्बिनेशन हमने पिछले मैच में रखा था, वही इस मैच में भी अच्छा रहेगा। इस समय हालात मुश्किल हैं। हम मैच नहीं जीत रहे हैं, यह मुश्किल है। एक ग्रुप के तौर पर हम सभी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम पॉज़िटिव रहें, अपना सिर ऊंचा रखें और बस मौजूदा पल पर ध्यान दें। हमें ड्रेसिंग रूम में बैठकर कॉम्बिनेशन के बारे में फिर से सोचना होगा। हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर नतीजे आपके पक्ष में आ रहे हैं, तो सब ठीक है। लेकिन अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना पड़ता है।