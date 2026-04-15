रोहित शर्मा की चोट ने बढ़ाई मुंबई इंडियंस की टेंशन, RCB के खिलाफ मैच के बाद नेट प्रैक्टिस से रहे बाहर

इसी मैच में विराट कोहली को लेकर भी फैंस डरे हुए थे क्योंकि उन्हें फील्डिंग के दौरान टखने (Ankle) में चोट लगी थी। हालांकि, क्रुणाल पांड्या ने मैच के बाद साफ कर दिया कि कोहली बिल्कुल ठीक हैं और उनकी चोट चिंता वाली बात नहीं है। फिलहाल, MI के फैंस यही दुआ कर रहे होंगे कि रोहित की यह चोट सिर्फ एक मामूली खिंचाव हो और वे अगले मैच तक पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करें। टीम मैनेजमेंट भी अपने पूर्व कप्तान को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा।