8वें नंबर की MI दूसरे हाफ में हो जाती है घातक, शुरुआती 6 में से 5 मैच हारकर भी जीत चुकी है खिताब

केकेआर के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम, दिल्ली कैपिटल्स से अगले मुकाबले में 6 विकेट से हार गई। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 27 रन से हराया, तो वहीं वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 18 रन से शिकस्त दी। इस तीसरी हार के साथ मुंबई इंडियंस की टीम आठवें स्थान पर खिसक गई है और उनका नेट रन रेट -0.772 हो गया है। अब उनके पास 10 मुकाबले बचे हैं और उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 7 मैच जीतने होंगे।