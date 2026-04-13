आंकड़े देख नहीं होगा विश्वास! T20 वर्ल्डकप 2026 में कहर बरपाने वाले बुमराह की IPL 2026 में हालत खराब

इसी गेंदबाज ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में कहर बरपाया था और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिक निभाई थी। बुमराह ने उस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले और 14 विकेट हासिल किए। इस दौरान वह सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई विकेट नहीं ले पाए। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मुकाबले में बुमराह ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और 4 विकेट निकाले। टी20 वर्ल्डकप 2026 भारत में ही खेला गया था और आईपीएल भी वहीं खेला जा रहा है। इसके बावजूद वो एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं।